Sigue los pasos de Iniesta y Kroos: hizo historia con Liverpool levantando la Champions y dirá adiós

Este 2024 está terminando de ser un año con actuaciones memorables como el Real Madrid levantando la Champions, próximamente el ganador del Balón de Oro, campeón de Europa y retiros memorables como el de Toni Kroos y Andrés Iniesta Y la tendencia continúa en base a este último punto, pues todo parece indicar que le llegará el turno a un exjugador del Liverpool que rescindió su contrato y que vital bajo la era de Jurguen Klopp.

Se trata del todavía central camerunés Joel Matip, conocido por su juego físico y solvencia para defender. Es agente libre y tras su paso por Anfield, las informaciones apuntan que el fútbol ya llega a su fin para él, fueron años importantes de carrera en la máxima competencia y hasta fue capaz de levantar la Champions con el equipo 'red'. De llegar a confirmarse, se sumaría a una lista importante de futbolistas que dijeron adiós este año.

Los días pasan y una decisión puede determinar incluso un futuro, y así están sucediendo con Joel Matip, quien actualmente se encuentra sin equipo. Con un valor en el mercado de 8 millones de euros según Transfermarkt, el adiós del fútbol está más cerca que nunca. Según reporta Ruhr Nachrichten, el central está considerando retirarse del fútbol profesional.

🚨🇨🇲 Joel Matip is considering to retire from professional football, reports @RN_S04.



The decision would follow after leaving Liverpool as free agent in the summer. pic.twitter.com/TygpcFcgTl