Simeone y Klopp tienen en su mano cambiar la Premier y LaLiga: 160M, Arabia y el fichaje del año

Arabia Saudí no ha ocultado en ningún momento que su gran argumento en este mercado de fichajes, una vez se acordó el traspaso de Karim Benzema, era Mo Salah, el jugador egipcio del Liverpool que no solo es uno de los grandes delanteros del planeta, sino un reclamo único para el mundo árabe. Sobre ello, el Liverpool ya ha rechazado 100 millones de euros por su estrella e incluso Jürgen Klopp ha tenido que salir al paso asegurando que su punta está comprometido con el proyecto y no saldrá en este mercado. Pero ahora hay otro cambio de guion.

Porque, llegado el caso, cuánto puede soportar la presión un club de los más importantes del mundo cuando las cantidades que se le ofrecen empiezan a ser desorbitadas. Eso es justo lo que está ocurriendo con Salah, al que le ofrecen una nueva salida del Liverpool, con el que tiene contrato, abonando su venta por valor de 150 a 160 millones de euros, una cifra ya para pensárselo en el seno de Anfield.

Es más, O Bola asegura que tanto se lo están pensando en el norte de Inglaterra que los reds habrían invocado la posibilidad de una opción alternativa de mercado, una que sería casi un sueño para el Atlético de Madrid en general y para el Cholo Simeone en particular, básicamente porque informa el medio que el objetivo de los ingleses si al final se ven forzados a aceptar la propuesta por Salah sería João Félix, por el que harían una oferta aún sin revelar.

El portugués sigue siendo un fantasma en un conjunto español que ha arrancado con fuerza el campeonato doméstico (ayer, sin ir más lejos, goleó al Rayo Vallecano, 0-7) y cuyo malestar interno pasa exclusivamente por el papel inespecífico del luso en la plantilla, que se encamina a soluciones poco honrosas ante el cierre de mercado, como Arabia o Qatar. Y claro, que el Liverpool llegara a Madrid con una oferta a última hora para llevarse al portugués sería poco menos que el anhelo más grande para el Atleti, Simeone y el mismo jugador. Ahora bien, todo esto parece poco probable: en Inglaterra aseguran que, a 29 de agosto, el Liverpool va a aguantar por su jugador y no lo venderá.