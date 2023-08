Bombazo Sergio Ramos cuyo eco resuena en PSG, Sevilla y Turquía: CR7 y Messi atónitos con el destino

Desde que Sergio Ramos dejó el Paris Saint-Germain, quizá contra todo pronóstico debido a que fue uno de los mejores de la plantilla la temporada pasada, las conjeturas sobre su futuro se han incrementado de forma exponencial. Parece claro que el Sevilla le cerró la puerta pese a que era el único destino de los deseados por el jugador -todos en Europa- por el que se hubiera bajado el sueldo. Ahora, tiempo después de no haber avances en su futuro, vuelve a sonar con fuerza uno muy concreto.

El cajón de sastre de Europa

Y quizá no sorprenda tanto el desenlace probable que les traemos en cuanto a su continente, pero sí es sorpresivo el contenido, ya que Sergio Ramos acelera por llegar a Arabia Saudí, pero no al equipo de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr, con el que tuvo importantes acercamientos, sino hacia el Al Ittihad de Karim Benzema, cuyos últimos movimientos hacen sospechar un principio de acuerdo con el camero.

Dicen en Arabia que la federación saudí, la Alkasschannel, ha frenado los trámites para el fichaje por parte del cuadro de Yeda por Gustavo Gómez, jugador del Palmeiras en el que también milita Endrick, próxima estrella del Real Madrid, lo que desde fuentes locales apunta a un viraje con Ramos, que podría ser la bomba final del mercado en el conjunto del mar Rojo.

Galatasaray, Besiktas y la MLS -al parecer, sobre todo Los Angeles FC- han visto como las pretensiones salariales del sevillano se volvían incompatibles con sus respectivos presupuestos, lo que dificultó enormemente el fichaje del español por estos y otros equipos que han llamado a su puerta; de ahí que en el único lugar en el que el dinero no es un problema, pero que no es el destino en el que Ramos quiere acabar, sí se estén planteando el fichaje. Así, si Ramos acepta ir a Arabia será porque no le queda otra salida entre lo que pide y exige (que es cobrar como una estrella mundial) y lo que desea.