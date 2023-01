Ten Hag a punto de perder a su promesa antes de visitar Barcelona

Las oportunidades en el Manchester United son fugaces y o se aprovechan o uno se puede quedar en el ostracismo de un día para el otro. Este ha sido el caso de Anthony Elanga, uno de los proyectos de estrella más interesantes de la cantera de los red devils, pero que finalmente no ha sido capaz de consagrarse en el once de Erik Ten Hag. La joven promesa sueca apareció con fuerza en el United de Solskjaer en el 2021 y comenzó a brillar con luz propia. Sin embargo, el paso del tiempo y la llegada de jugadores como Jadon Sancho o Antony le han pasado factura en forma de pérdida de minutos.

Ante tal situación, en Old Trafford han considerado que es el momento de comenzar a escuchar ofertas de cesión por su jugador. Elanga, a sus 20 años, sigue siendo muy joven y con un margen de mejora espectacular. En este sentido, los mancunianos se han dado cuenta que para que el futbolista sueco pueda mejorar, lo mejor es dejarlo ir a otro equipo para que gane minutos y experiencia de calidad.

Según cuenta el medio inglés 90min, el Borussia Dortmund ya se habría interesado en la situación del joven extremo sueco. Además, en la Premier League también ha despertado en interés de Southampton y Leicester City. Por su parte, ni club ni jugador se precipitarán a la hora de tomar una decisión y la elección será siempre para que el jugador se beneficie lo máximo posible.

Según el citado medio, Ten Hag no tiene la más mínima intención de perder a un Elanga al que considera a todo un diamante en bruto, pero al que no tiene el tiempo de pulir, pues las necesidades del United exigen resultados ya y no pueden esperar a nadie.

Así pues, parece que ante la necesidad de Elenga de seguir sumando minutos y las prisas del Manchester United para obtener resultados positivos, el sueco acabará abandonando la disciplina de los red devils y no podrá visitar el Camp Nou para enfrentar al Barça de Xavi en Europa League, una buena noticia para los culés, que no deberán preocuparse de un jugador muy peligroso cuando tiene campo por correr.