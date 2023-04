Ten Hag fulminó a Ronaldo y hasta Varane y Casemiro alucinan: 13 cracks más al precipicio

Erik ten Hag aterrizó en el Manchester United el verano pasado para revitalizar un proyecto que se encontraba completamente estancado a pesar de que los red devils han sido uno de los clubs que más dinero se han gastado en cerrar fichajes para hacer de su plantilla una de las más poderosas de Europa.

No obstante, las decepciones se han ido sucediendo continuamente y la apuesta de Ten Hag está surtiendo el efecto esperado. El técnico neerlandés ha conseguido rescatar la mejor versión de piezas clave como Carlos Casemiro, Raphael Varane, Marcus Rashford o Bruno Fernández y fruto de ello el equipo está muy cerca de afianzar su regreso a la Champions y, aún en el presente curso, ganar la Europa League.

Eso sí, el rendimiento de muchos futbolistas no está resultando tan gratificante como el de los citados pilares del vestuario y si Cristiano Ronaldo no tuvo otro remedio que ver la puerta de salida de Old Trafford en el pasado mes de noviembre tras perder toda su importancia en los planes de Ten Hag, en Don Balón hemos querido recoger la lista de trece futbolistas que podrían seguir el rastro del portugués lejos de Mánchester, todos ellos cuajando una campaña muy discreta.

Jadon Sancho, Anthony Martial y Harry Maguire son los casos más mediáticos de esta multitudinaria criba que se avecina. Todos ellos llegaron al United a cambio de inversiones muy elevadas por parte de la entidad (acumulando un gasto global superior a 250 millones) y sus prestaciones ni mucho menos han hecho frente a las expectativas depositadas de la forma necesaria para convertirse en estandartes del proyecto. De ahí que Ten Hag ya haya dado su visto bueno para que la directiva encarrile sus salidas del club el próximo verano, contando asimismo con pretendientes para certificar sus respectivos traspasos por la vía rápida.

Eso sí, a ellos podrían unirse otros diez futbolistas que apenas han gozado de oportunidades desde que el técnico neerlandés se hizo con las riendas del vestuario, habiendo salido cedidos algunos por cortesía de Ten Hag: Anthony Elanga, Brandon Williams, Victor Lindelof, Phil Jones, Facundo Pellistri, Amad Diallo, Alex Telles, Eric Bailly, Donny van de Beek y Aaron Wan-Bissaka.