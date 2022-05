Ten Hag le da una oportunidad: se queda en el United junto a Rashford

Si hay algo que ha sido constante en la temporada del Manchester United ha sido sin duda alguna el rendimiento de sus jugadores. Da igual quien les dirigiese, Solskjaer o Rangnick, tanto con el sueco como con el alemán el nivel de De Gea, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Harry Maguire o Jesse Lingard ha sido exactamente el mismo. El portero español ha seguido salvando a su equipo, el astro portugués marcando tantos y convirtiéndose en el máximo goleador del equipo y los dos canteranos de los Diablos Rojos, y así con el resto de la plantilla.

Con Marcus Rashford y Jesse Lingard ha ocurrido lo mismo. Los dos jugadores comenzaban el año con muchas esperanzas y generando muchas ilusiones, pero poco a poco el mal momento del equipo se ha ido cobrando víctimas y ambos han sido afectados por el actual estado de forma del equipo, hasta al punto que el primero no fue llamado por Southgate para los compromisos internacionales de la selección inglesa y puede llegar a peligrar su participación en el próximo Mundial de Catar.

Por eso, desde que Marcus Rashford perdió la titularidad en el Manchester United en favor de Elanga y Jadon Sancho, no ha parado de rumorearse con una posible salida de Old Trafford este verano, para lo cual ha sonado equipos como FC. Barcelona o PSG, pero parece que con la llegada del nuevo entrenador su situación ha cambiado. Según publica The Sun, Erik Ten Hag no quiere traspasar ni a Lingard ni a él sin antes hablar con ellos y verlos entrenar bajo su dirección.

No quiere tomar una decisión precipitada con dos hombres que sabe que si están en buena forma puede resultar determinantes en el devenir de un partido de fútbol y por eso, tanto Rashford como Lingard están esperando una llamada de Ten Hag que les permita desmotrar que aún tienen mucho futbol que ofrecer en Old Trafford y volver a entrar en las listas de Southgate para poder asistir al Mundial de Catar.

Por otro lado, el neerlandés, como se publicó en Don Balón, quiere traerse del Ajax tanto a Antony como a Haller, dos hombres de ataque, por lo que, aunque terminen quedándose ambos jugadores al final en el Manchester United, tendrán mucha competencia por ser titulares.