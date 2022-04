El United es mucho mejor con CR7, pero ten Hag quiere al del Ajax

Erik ten Hag es oficialmente el nuevo entrenador del Manchester United. El neerlandés ha firmado por tres temporadas (hasta 2025) con opción a una más y se incorporará al trabajo con el comienzo del nuevo curso, pero a pesar de que todavía pertenece a la disciplina del Ajax, el nuevo técnico de los Diablos Rojos ya ha trasladado a la directiva alguna de las peticiones que desea tener consigo en Old Trafford y, según ha publicado Metro, quiere traerse consigo al brasileño Antony.

No es para menos, el extremo de 22 años ha explotado esta temporada con el Ajax y lleva 8 goles y 9 asistencias en 23 partidos en la Eredivisie, y 2 goles en la Champions League. Números muy a tener en cuenta dada la gran actuación goleadora de su compañero Sébastian Haller, quiere acapara casi todos los tantos del equipo. Así pues, Erik Ten Hag no quiere aterrizar solo en el Manchester United y pretenderse llevarse consigo al brasileño, lo que supone más competencia para Cristiano Ronaldo.

Un Cristiano Ronaldo que, pese a las críticas recibidas a lo largo de la temporada por su bajo rendimiento ha dejado claro con sus números que el Manchester United es mucho mejor con el portugués en el terreno de juego que sin él. Con CR7 en el campo, Los Diablos Rojos van 6º en la Premier League con 54 puntos y un golaveraje a favor de +4. En cambio, sin sus goles y asistencias, los de Rangnick marcharían 12º con 39 puntos y -14 de diferencia de goles.

Datos que demuestran la dependencia de los Diablos Rojos de Cristiano Ronaldo y que confrontan con las opiniones del futuro técnico Erik Ten Hag, quien, según publicamos la semana en Don Balón, no cuenta con ‘El Bicho’ para la temporada que viene porque no cree que encaje en sus sistema e idea de juego.

Un batacazo para Cristiano Ronaldo al que aún le queda un año de contrato con el Manchester United. Mientras Jorge Mendes ha viajado en más de una ocasión a Portugal para buscar una posible salida a su jugador por si las cosas no terminan de encajar con el neerlandés. Además, recordemos, que pactó con la directa inglesa poder salir de Old Trafford la temporada que viene si el equipo no entraba en Champions League, informaba SkySports.