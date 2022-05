Ten Hag se la juega a Messi y toma una decisión con Cristiano Ronaldo

Con el anuncio del fichaje de Erik Ten Hag por el Manchester United, las especulaciones y las noticias acerca de la plantilla con la que contará el año que viene el técnico neerlandés se disparan. Prácticamente cada día sale un nuevo nombre a la luz que puede llegar o salir de Old Trafford y Cristiano Ronaldo no iba a ser menos. Con independencia de la incorporación del técnico del Ajax, el futuro del astro portugués es muy incierto.

Todos sabemos que Cristiano Ronaldo es un futbolista con hambre, con mucha hambre, ganador, luchador y competitivo como pocos, por eso, en su cena de presentación con el equipo tras su fichaje, en su discurso, dejó claro a sus compañeros que no estaba ahí para pasar el rato y retirarse plácidamente, si no que había llegado a Old Trafford para pelear por todos los títulos, entre ellos la Champions League.

Por ello, y tal y como publicó SkySports, tras la destitución de Solskjaer y la mala racha de Rangnick, Cristiano Ronaldo pactó con la directiva que si el equipo no se clasificaba para la Champions League era libre de poder abandonar el club en verano. Algo, que en un primer momento cuadraba con las ideas del nuevo entrenador Ten Hag, ya que, con su fichaje, y tal y como se publicó en los medios ingleses, en un primer momento no contaba con él debido a que el ex del Real Madrid no se adaptaba a su idea de juego, pero ahora todo eso parece haber cambiado y su futuro de aleja de Leo Messi que, tal y como se publicó en Don Balón, podrían coincidir el año que viene en el PSG.

Y es que, según recoge The Telegraph, Erik Ten Hag cuenta con Cristiano Ronaldo. El luso entra en su planificación de la siguiente temporada y provoca que Jorge Mendes eche el freno a su operación salida, y es que, su representante había viajado en más de una ocasión a Portugal para tratar el tema de su futuro, pero dada la nueva situación, sus planes se tendrán que posponer al menos unos meses. No es de extrañar que el neerlandés se haya arrepentido antes de ver con sus propios ojos a CR7 y es que el portugués lleva este año 18 goles en la Premier League y es el máximo goleador de su equipo con 37 años. Ahora le toca anunciar a él su decisión.