Ten Hag y Lopetegui chocan por Anthony Martial: palo al United

A estas alturas no podemos asegurar al cien por cien que Paul Pogba no vaya a intentar negociar a última hora con el Manchester United su continuidad en el club de Old Trafford y aunque el francés no tiene contrato en vigor más allá de junio, los problemas en la operación salida que pretende el gigante inglés pueden llevar al United de Ten Hag a aferrarse a ‘lo malo’ conocido. Prueba de ello son las noticias que llegan desde Sevilla, donde los hispalenses reniegan de Anthony Martial.

El mismo Fabrizio Romano se ha hecho eco de la situación del ariete francés tras las palabras de Julen Lopetegui a razón de la continuidad del galo la temporada que viene en el Sánchez Pizjuán. “No podemos discutir ahora sobre el futuro de Martial. Es demasiado pronto”, decía el míster vasco, que ve como lo que fue una operación de máxima altura en Nervión con el internacional con Les Bleus, ahora, cuando existe la posibilidad de ficharlo a perpetuidad, genera dudas en el club andaluz.

Es más, el mismo Romano da por hecho que el Sevilla no se meterá en esta operación, dejando la ‘patata caliente’ al Manchester United en general y a Erik ten Hag en particular. Tengan en cuenta que el ariete ha contado poco en las últimas temporadas y que los fichajes realizados y los que se proyectan apuntan a un grado de responsabilidad y protagonismo muy escaso en el futuro de los red devils por parte del delantero. Eso sí, él tiene contrato hasta 2024…

Es verdad que antes de irse a Sevilla, equipos en la Serie A y el mismo Borussia de Dortmund pensaron en el jugador francés, pero no ha brillado, de hecho ha estado muy lejos de ello esta temporada en LaLiga y eso hace dudar al gigante alemán y a sus antiguos pretendientes. Dicho lo cual, Romano apunta a que Ten Hag aún debe decidir por el francés, al que seguramente intente colocarlo fuera (veremos si de forma definitiva o en otra cesión), como ocurrirá con otros tantos jugadores en una situación similar en el Teatro de los sueños. Como ven, el Sevilla se echa a un lado y en Old Trafford mucho se habla de los nuevos fichajes pero la operación salida se le puede enquistar al nuevo técnico neerlandés; Martial es la prueba.