Thomas Tuchel ya tiene sustitutos para N'Golo Kante y Jorginho

El Chelsea está sumido en una crisis institucional por las sanciones del Gobierno del Reino Unido a Roman Abramovich y la decisión de la Junta de la Premier League de no permitir que siga como máximo director del club londinense.

Debido a esto, son muchos los jugadores que tienen un pie fuera del club y otros muchos que están siendo seguidos por distintos equipos, los cuales pretenden aprovechar la convulsa situación de la entidad.

Pese a esto, el entrenador Thomas Tuchel tiene que seguir trabajando y ya piensa en fichajes para reforzar el equipo, siempre y cuando el club pueda volver a gastar dinero.

El técnico alemán está preocupado por los futbolistas que acaban contrato y que abandonan el club, ya que no solo dejan un hueco en la plantilla si no que no aportan dinero a la caja del Chelsea. Es el caso del central Andreas Christensen, firmado por el F.C. Barcelona y también está el caso de Antonio Rudiger, cuya renovación se ha parado y tiene muchos equipos detrás para ficharle gratis a partir del 1 de julio.

Ante este panorama, Tuchel tiene miedo que la próxima temporada se marchen N'Golo Kante y Jorginho, quienes acaban contrato con el Chelsea en junio de 2023, por lo que el entrenador alemán ya ha elegido un jugador que reemplace a alguno de los dos. Se trata de Declan Rice, futbolista inglés del West Ham al que siguen todos los grandes de la Premier League.

Rice, de 23 años de edad, ha jugado 42 partidos esta temporada con el West Ham, más de 3.700 minutos disputados en los que ha marcado cinco goles y repartido cuatro asistencias. Se da la circunstancia que Rice es canterano del Chelsea, aunque el West Ham lo fichó de la academia ‘blue’ estando en juveniles.

El otro futbolista que Tuchel tiene en la mira es Conor Gallagher, un jugador de la casa que está firmando una gran temporada en el Crystal Palace como cedido. El centrocampista, de 22 años de edad, ha disputado 32 partidos, anotando ocho goles y dando cinco asistencias.

Dos centrocampistas jóvenes e ingleses en los que Tuchel confía para suplir a dos de las mayores estrellas del equipo, si es que finalmente se acaban marchando el año que viene.