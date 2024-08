Tiembla River y Gallardo: Pep Guardiola habló del futuro del "Diablito" Echeverri en el City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, descartó una llegada anticipada del jugador de River Plate, Claudio Echeverri, a ese club inglés, y entonces de esta manera el futuro de la joya argentina es incierto: lo único seguro es que en diciembre se va de Argentina.

Antes del debut de los Citizens en una nueva temporada de la Premier League, el DT español respondió una pregunta sobre el Diablito y puso más misterio sobre el escenario que envuelve la carrera del futbolista de 18 años, ya que el City lo pagó cerca de 25 millones de euros pero todavía no se sabe dónde jugará una vez que se vaya de River, a fin de año.

Los rumores sobre un arribo anticipado a Inglaterra surgieron tras la grave lesión de Oscar Bobb. Pero finalmente Guardiola lo desmintió.

⛔️🇦🇷 Pep Guardiola denies reports on Claudio Echeverri joining Man City earlier than planned after Bobb injury.



“No idea about that. I didn't talk with Txiki about Claudio Echeverri”. pic.twitter.com/SSzy9SIpqg