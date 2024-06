Top secret 2025 del City que convence a Haaland, Rodri y Foden: Xabi Alonso y el peor robo al Madrid

Que existe una rivalidad moderna entre el Manchester City y el Real Madrid es algo más que evidente, no en vano ambos clubs se han repartido los grandes premios del continente en los últimos años, y no solo eso, antes de alcanzar esas metas se han tenido que ir eliminando mutuamente. No obstante, los blancos han obtenido más veces el premio de la orejona por lo que el City, tras caer este año ante los de Ancelotti y con vistas a la marcha de Guardiola en 2025, no solo busca reconfigurarse, sino hacerlo a costa del Real Madrid.

Nuevo esquema, pero mismo afán de victoria

Asegura Football Transfers que el equipo inglés, además de mirar a Mikel Arteta y Míchel como opciones, está tras la pista no solo de la contratación de Xabi Alonso de cara a la campaña 2025/26 (en el verano de 2025), sino que querría firmar a la estrella de este en el Bayer Leverkusen y la Bundesliga, Florian Wirtz. De sobra es sabido, como os hemos venido informando en Don Balón, que el Real Madrid también tiene los dos mismos objetivos entre ceja y ceja, siendo en su caso viable solo en esa franja de tiempo el del mediapunta alemán (Ancelotti tiene contrato).

El sustituto ideal

Aunque distintos tanto en talento como táctica y filosóficamente, en el gigante de la Premier League se tiene la sensación de que no puede haber un mejor sustituto del mejor entrenador de la Premier League en la última década, si no en su historia, como es Guardiola, de aquel compatriota de este que va camino de emular al de Sampedor en el Viejo Continente, como es Xabi Alonso. Y por ello desde el Etihad, lo saben Haaland, Rodri y Foden, van a ofrecerle al tolosarra todo lo que necesite: además de los talentos nombrados, la capacidad económica y estructural para desarrollar todo lo que disponga el preparador vasco.

Y, claro, junto a él, querrían en Mánchester que llegara el ‘jugador bandera’ del equipo de la aspirina, que justamente es el gran objetivo del Real Madrid de cara a la 25/26; es decir, Florian Wirtz. Ni que decir tiene que el Madrid pretende evitar este desenlace, ya que tratar después de arrebatarle a un club millonario como el City al entrenador y al crack sería una misión poco menos que imposible. Eso sí, la jugada de los skyblue, guardada en su caja fuerte, ya está en marcha y la aplauden tres de sus máximas estrellas, Haaland, Rodri y Foden.