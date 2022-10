Traición a Guardiola; la Premier colapsa: la venta del año, 110 kilos

Inglaterra no parte como clara favorita al título en Qatar pese a la ingente cantidad de jugadores de primerísimo nivel que posee, y no lo hace básicamente porque Gareth Southgate, seleccionador inglés, no ha conseguido hacer jugar a toda esa masa de talento, lo que les ha llevado al ridículo de caer a Liga B en la Nations League. Ahora bien, si la selección británica tiene posibilidades de ser campeón del mundo en suelo cataría, nadie duda de que en gran medida será por una pieza concreta, un talento que siempre quiso Guardiola para su City y que ahora puede ser la venta del año por 110 kilos.

Al menos así lo asegura el medio alemán TZ, que pone en 100 millones de euros la cantidad que estaría dispuesto a pagar el club bávaro por Harry Kane, el gran anhelo de Pep Guardiola y del City durante mucho tiempo pero que el Tottenham impidió hacer realidad. Pero fuentes cercanas al club germano aseguran que esos tres dígitos podrían irse un poco más allá, hasta los 110 kilos, si, como parece, Kane acepta la oferta y los spurs se pliegan a negociar.

Pensarán, ¿por qué iban a hacerlo los ingleses cuando antes no lo han permitido? Hay dos motivos, el delantero se quiere ir y firmar con un equipo con pretensiones de Champions League para completar una carrera individual brillante pero escasa de trofeos colectivos; por otro lado, el futbolista acaba contrato en 2024, siendo la próxima temporada muy complicada en materia de negociaciones de renovación, unas que el punta no va a aceptar con el Tottenham, de modo que venderlo a sus 29 años por esa cantidad, ahora, en Londres, sí le parece convincente.

Ni que decir tiene que mirando la operación que quiere lograr el exequipo de Guardiola, el Bayern, con el viejo deseo del técnico español, Kane, desde el prisma del entrenador supone casi una traición por lo que le toca, aunque, dicho sea de paso, el City tiene en Haaland un recurso todavía más productivo: es más joven y marca más. Otra cosa será, allá por 2024, la cláusula del noruego. Pero cerremos con Kane estas líneas. El futbolista, como decimos, presiona ya para lograr una transferencia que le vendrá de perlas en el Allianz Arena a un Sadio Mané que, criticado como esta, necesita un nueve de referencia que lo complemente. De darse el fichaje, ya sea en enero o en junio, será la campanada del año.