Tras Haaland, otro crack millonario: Guardiola desafía a toda Europa

Declan Rice es uno de los futbolistas que va a agitar el próximo mercado de verano en el fútbol europeo. El actual jugador del West Ham United está haciendo a medio continente suspirar por él merced a sus impresionantes actuaciones en el equipo que dirige David Moyes y tiene pretendientes que están saliendo hasta debajo de las piedras.

El último de hecho en sumarse a esta larga lista es, según las últimas informaciones arrojadas por el diario británico Telegraph, el Manchester City. Pese a que se encuentra inmerso el conjunto citizen en afrontar las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid y alcanzar la gloria de una vez por todas levantando el máximo título continental, Pep Guardiola sigue muy de cerca los pasos de Rice, a quien tiene ya más que echado el ojo en la Premier League.

El centrocampista de apenas 23 años de edad e internacional con Inglaterra está sorprendiendo a todo el mundo de fútbol. Sus aportaciones han llevado al West Ham United a estar peleando incluso por los puestos de Champions League en la Premier League en este tramo final de la temporada, y ha conseguido llevar a su equipo a las semifinales de la UEFA Europa League. Unos objetivos ambiciosos a los que en los últimos tiempos no estaba acostumbrado el West Ham.

Sin embargo, David Moyes sabe que tiene en su equipo a una de las piezas más codiciadas de todo el continente y en sus últimas declaraciones ya ha dejado claro que no van a dejar salir a Declan Rice así como así. Ya tasó al centrocampista en unas cifras superiores a los 180 millones de euros por lo que si Pep Guardiola quiere llevarse a Rice a jugar al Etihad Stadium la próxima temporada va a tener que rascarse el bolsillo. Eso, no obstante, no parece una dificultad mayor para el Manchester City dada la importante inyección económica con la que cuenta aunque es cierto que también deberán afrontar una gran inversión para hacerse con los servicios de Haaland.

Rice, por el momento, cuenta con dos años más de contrato con el West Ham United y eso tranquiliza a su equipo ya que, en el peor de los casos, la salida del centrocampista les reportaría unos grandes beneficios económicos.