Tuchel se venga: roba en Barcelona y huele a traición en el Camp Nou

El reloj empieza a correr en contra del Fútbol Club Barcelona en el apartado de las salidas. Los culés todavía siguen enfrascados con el excedente de jugadores que tienen en su plantilla, especialmente en la zona de ataque, y parece que nada avanza a la hora de sacar a los principales descartados como son Braithwaite y Memphis Depay. Sin embargo, en los últimos días hay un nuevo nombre que ha empezado a salir con fuerza y que ha pasado a estar en la rampa de salida como es el de Pierre-Emerick Aubameyang.

El delantero no tiene para nada claro que su futuro más inmediato pase por el Barça. Llegó el pasado mercado de invierno y fue uno de los grandes jugadores de la segunda mitad de la temporada, cuajó buenos partidos, marcó goles y se ganó la confianza de Xavi Hernández. Sin embargo, ahora con la llegada de Lewandowski todo se torna mucho más oscuro para sus intereses porque sabe que el ‘9’ titular va a ser el polaco y que a él, salvo sorpresa, le va a tocar ver muchos partidos desde el banquillo. Es por eso, que hay varios equipos que han llamado a su puerta y tal y como informa el portal web Four Four Two el Chelsea lo tiene como uno de sus grandes objetivos.

De hecho, Tuchel tiene un plan y no va a pasar de esta semana porque quiere cerrar todo cuanto antes ya que la Premier League arrancó el pasado fin de semana. Si el Chelsea se lanza definitivamente o no a por el delantero culé va a decidirse en las oficinas de Stamford Bridge en estos días. De lo contrario, los blues pasarán a contemplar otras opciones que tienen en mente, pero Aubameyang gusta y sería la venganza a la más que probable salida de Marcos Alonso y la marcha de Christensen. En Inglaterra también se ve este movimiento como una gran traición del gabonés ya que tras su pasado en el Arsenal pasaría a jugar en otro equipo de Londres como el Chelsea.

El Barça, por su parte, cuenta con el delantero y no es precisamente el jugador que le gustaría que se marchara ya que Xavi lo tiene como una pieza muy válida para toda la temporada. Bien es cierto, que su salida ayudaría a rebajar la masa salarial pero a coste de perder poderío deportivo. Esta semana es clave y va a aclarar muchas cosas en el futuro de Aubameyang.