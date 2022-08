Desplante de Laporta a Depay que irrita al mundo: Lewandowski cómplice

Por si Memphis Depay no tenía suficientemente claro que el Fútbol Club Barcelona lo quiere muy lejos ha llegado el último desplante por parte de la entidad. El que fuera uno de los grandes refuerzos de la pasada temporada, ha pasado en unos meses de ser una esperanza para el barcelonismo a uno de los jugadores más ‘apestados’ y menos queridos tanto por la afición como por el club y el cuerpo técnico, por lo que ahora se está haciendo todo lo posible para que el delantero deje sitio libre, se marche y aligere de paso la masa salariar que tanto ahoga a los culés.

Son muchos los indicios de que nadie quiere a Depay jugando en el Camp Nou esta temporada. Xavi Hernández, que el pasado curso ya le restó protagonismo, le ha dicho que no cuenta con él, los fichajes de Lewandowski, Raphinha o Dembélé son claros signos de que el holandés está en desventaja con respecto a ellos, y ahora se ha producido la gota que ha colmado el vaso y que muchos incluso interpretan como un feo gesto por parte del Barça. Memphis llegó al Barcelona vistiendo el ‘9’ a la espalda, uno de los dorsales más cotizados siempre en todos los equipos, peor con la llegada de Lewandowski el club ha tomado la decisión unilateral de ‘robarle’ su dorsal y entregárselo al delantero polaco.

El respeto hacia los dorsales que cada jugador luce en su camiseta suele ser algo casi sagrado en todos los equipos, pero ahora Joan Laporta parece haberse saltado esa norma no escrita y aprovechar la situación para hacer un gesto más hacia la salida de Depay. El presidente, no obstante, intentó justificar esta decisión el día de la presentación de Lewandowski y alegó a motivos publicitarios y de marketing, a la vez que apuntó que respetaban al máximo la figura de Memphis.

Por el momento, el delantero holandés, acorralado por completo en el Barcelona, no ha tomado la decisión de salir. Sabe que apenas va a jugar esta temporada ante la feroz competencia que tiene por delante pero no tiene prisa y aunque sí que cuenta con opciones sobre la mesa no se va a precipitar lo más mínimo.