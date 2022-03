Un rival menos para Ten-Hag, rechazo rotundo al banquillo del United

No es oficial, pero parece bastante claro que Ralf Rangnick no continuará al frente de los diablos rojos la próxima temporada. Según los medios ingleses el técnico germano sí continuará formando parte del equipo del Manchester United, pero parece que será en calidad de auxiliar o consultor del próximo entrenador. Para el puesto han sonado nombres como Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, Erik te-Hag, que parece el mejor colocado y Thomas Tuchel, pero el técnico del Chelsea ha salido al paso de los rumores y ha dejado claro que no quiere saber nada del tema.

“¿Me sientes menos comprometido o involucrado con el este club? Absolútamente no. Me encanta trabajar para el Chelsea y este club tiene todo lo que necesita para hacerme feliz”, seguro y tajando contestaba el entrenador blue en la previa del choque del conjunto londinense ante el Middlesbrough en la FA Cup.

Otro nuevo mazazo para el Manchester United que viene precedido de la derrota ante el Atlético de Madrid y la posterior eliminación del equipo en los octavos de final de la Champions League. Un equipo que aspiraba a todo al comienzo de temporada y que poco a poco se ha ido desquebrajando. Problemas internos entre Maguire y Cristiano, destitución de Solskjaer, la salida de Pogba, Greenwood apartado del equipo, Rashford y Martial más lejos que cerca de continuar el año que viene en Old Trafford y otros muchos frentes abiertos a los que tendrá que enfrentarse el entrenador que finalmente acabe sentándose en el banquillo el año que viene.

El Manchester United empezó a interesarse por el entrenador alemán debido a la crítica situación que está sufriendo el Chelsea debido a las sanciones que el Reino Unido está imponiendo sin ninguna piedad al equipo presidido por el ruso Roman Abramóvich. Pero su respuesta ha sido firme y contundente, al igual que todas las que ha profesado el técnico al ser cuestionado en rueda de prensa sobre la actual situación que vive el equipo” mientras tengamos una camiseta que ponernos, lucharemos”, comentaba Tuchel.

El Chelsea se enfrentará al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. El vigente campeón quiere revalidar el título conquistado la pasada temporada, y al igual que el curso pasado en su camino se ha cruzado el trece veces campeón de Europa. La ida se jugará en Stamford Bridge, sin publico debido a la prohibición de vender entradas, la vuelta en el Santiago Bernabéu.