La Juventus apunta al Chelsea y PSG y señala 2 objetivos top mundiales

La Juventus de Turín continúa reforzando su plantilla de cara al año que viene. Los de Allegri no están teniendo su mejor temporada, y a pesar de seguir vivos en la en todas las competiciones (Scudetto, Coppa Italiana yChampions League), su rendimiento está muy alejado del ofrecido por los bianconeros años atrás en estas mismas fechas.

Por ello, la Juventus decidió realizar en el mercado de invierno una gran inversión y gastarse 80 millones de euros en el fichaje de una de los delanteros más prometedores de la Serie A como es el serbio Dusan Vlahovic, una cifra muy elevado, pero más que justificada, al menos de momento, ya que el atacante ex de le Fiorentina anotó en su debut en la Serie A con la Vecchia Signiora y también su primer partido en la Champions League ante el Villarreal a los 32 segundos. Además, los Allegri también incorporaron en enero otro de los jugadores más pretendidos del mercado como era Zakaria por solo 3 millones de euros. Pero no es suficiente.

La Juventus de Turín necesita reforzarse aún más y por ello está atento a todas las oportunidades que le ofrece el mercado de fichajes y ha encontrado dos, una en el Chelsea y otra en el PSG. Según Calciomercato, Antonio Rüdiger es uno de los 3 defensas del conjunto de Roman Abramóvich que termina contrato este junio de 2022 y sigue sin renovar, es más, a día de hoy aunque quiera no puede renovar debido a las nuevas sanciones que el Reino Unido ha impuesto al conjunto dirigido por el presidente ruso, no puede no comprar, ni vender al club ni jugadores, ni renovar a sus futbolistas, ha congelado sus movimientos económicos y los bianconeros quieren aprovecharse de esta situación e ir a por central alemán.

Otra de las oportunidades de mercado que ha surgido en los últimos días es la Gianluigi Donnaruma. El error del guardameta italiano en le eliminación del PSG ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, su fuerte discusión post partido con Neymar Jr en el vestuario y el constante debate interno en la portería han avivado los rumores de una posible marcha de París del ex del Milan según ha publicado el Daily Mail, un interés que viene de lejos.

Por lo tanto, la Juventus de Turín quiere aprovecharse del mal momento por el que están pasando tanto el Chelsea como el PSG e intentar lograr la incorporación de 2 jugadores top mundiales.