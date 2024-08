Xavi lo vio como el nuevo Leo Messi y Maresca se lo ofrece a Hansi Flick tras el 55+7M por Dani Olmo

El FC Barcelona parece satisfecho con su mercado y su cantera, que ya tira del carro en ausencia de bonanza financiera, ahora bien, tampoco se contaba con opciones alternativas de tanto peso como la que podría estar surgiendo en la Premier League. Y no hablamos de un jugador cualquiera, sino de dinamita para el ataque con el crack al que Xavi Hernández vio como sustituto de Leo Messi; una oportunidad que surge tras desembolsar 55+7M por Dani Olmo.

Cuando el ex entrenador culé dirigía en Arabia Saudí señaló a Raheem Sterling como el futbolista llamado a ser el nuevo as mundial una vez el 10 argentino se echara a un lado y si bien es cierto que ese juicio de valor ha sido más que erróneo, lo cierto es que el extremo inglés sigue siendo un recurso más que interesante, uno que se pone a tiro en el mercado.

Estalló en el primer partido del Chelsea su primer problema, y no nos referimos tanto a la derrota (0-2) ante el Manchester City en el estreno liguero de los blues, sino a la ausencia de minutos de Sterling en ese duelo, lo que hizo explotar a su entorno, que pidió explicaciones al míster y al club de forma pública: “siempre hemos tenido un diálogo positivo con el Chelsea FC y hemos recibido garantías de su parte en relación con el futuro de Raheem en el club, por lo que esperamos obtener claridad sobre la situación”, rezaba la denuncia. Y eso, traducido en hechos, lleva al jugador al mercado.

