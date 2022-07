Zidane le echó y el Madrid lo necesita, su vuelta al Bernabéu posible

Con los fichajes de Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger y la vuelta de Álvaro Odriozola, el Real Madrid tiene prácticamente la plantilla cerrada para la próxima temporada. Solamente la salida de Marco Asensio haría que Florentino Pérez acudiese de nuevo al mercado para realizar un último fichaje para reforzar el ataque de Carlo Ancelotti, pero tras las últimas informaciones publicadas en Inglaterra, el conjunto blanco podría llegar a realizar una incorporación más este verano.

Y es que, según publica Sky Sports, el Tottenham Hotspur no cuenta con Ndombélé, Lo Celso, Winks y Sergio Reguilón. El futbolista español, que tuvo que dejar el Santiago Bernabéu porque Zidane no contaba con él, empezó la temporada en un gran estado de forma, siendo titular y un peligro constante para las defensas rivales, pero con la destitución de Nuno Espirito Santo y la llegada de Antonio Conte, su participación cayó y su puesto en el once lo pasó a ocupar Ryan Sessegon, dejando en su segundo plano al ex del Real Madrid.

Ahora, con el mercado de fichajes abierto, el Tottenham Hotspur le ha hecho saber que no entra en los planes de Antonio Conte y que si llega una buena oferta deberá salir del club. Esta giro de los acontecimientos podría hacer cambiar los planes del Real Madrid, ya que, con la salida de Marcelo del conjunto blanco, los de Ancelotti necesitan un segundo lateral izquierdo que supla las ausencias de Ferland Mendy.

Es cierto que David Alaba podría ocupar esa posición en cualquier momento, ya que, sus inicios en el Bayern de Múnich fueron en esa posición y, de hecho, el año pasado ya jugó en más de una ocasión en esa posición, rindiendo a un alto nivel. Pero, lo cierto es que cuando el conjunto blanco no contaba con Ferland Mendy por lesión o sanción, Carlo Ancelotti ha decidido emplear a Nacho como lateral izquierdo, no por mal desempeño del austriaco, sino porque prefería que David Alaba siguiese ocupando la posición de central, pero con la llegada de Antonio Rüdiger todo puede cambiar.

Ahora, con la llegada del central del Chelsea, cuando Mendy falte, Carlo Ancelotti podría utilizar a David Alaba de lateral perfectamente sin descuidar la defensa, que era lo que la temporada pasada le preocupada al italiano, pero el año pasado también estaba Nacho para ocupar esa demarcación, por lo que en realidad, el conjunto blanco este año se encontraría con el mismo problema, cuando falle Mendy, el central español sería quien ocupase su lugar (que siempre lo ha hecho de forma excepcional).

Pero ahora, con Sergio Reguilón en el mercado, el conjunto blanco podría reforzar el lateral izquierda sin tener que emplear a unos de sus centrales para suplir las ausencias de Ferland Mendy. Recordemos, que el Real Madrid se guardó una opción de recompra por 40 millones de euros.