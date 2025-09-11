170 millones dejan a Dani Carvajal fuera del Real Madrid

Dani Carvajal se ha convertido esta temporada en el primer capitán del Real Madrid. Además, el lateral ha vuelto de la grave lesión de rodilla que sufrió a inicios de la temporada pasada a un nivel increíble, en un gran estado físico y con muchas ganas de recuperar su puesto en el once titular que, por un principio, habría perdido en detrimento de Trent Alexander-Arnold, uno de los fichajes de este verano.

De hecho, la llegada del inglés habría provocado que, al menos durante el primer tramo del curso, que Xabi Alonso lo ponga de titular por decreto, por delante del madrileño, ya que el cuerpo técnico aún pensaba que tardaría un poco más en volver al 100%. Sin embargo, Carvajal ya está plenamente recuperado y está presionando muy fuerte para ser el líder de la banda derecha.

La nueva defensa del Madrid tiene unos números muy buenos

Aun así, la cantidad invertida por el Madrid en defensa podría dejar fuera del once al capitán. Concretamente, 170 millones de euros, que es la cuantía que el conjunto blanco suma en su zaga, con Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Éder Militão y Álvaro Carreras, la que sería, en principio, la zaga titular de Alonso de cara a los encuentros más importantes de este curso.

Además, esta defensa se ha convertido en prácticamente una muralla, teniendo en cuenta que, en este inicio de Liga, son el equipo menos goleado y el que menos ocasiones permite, lo que significa que es una retaguardia que funciona de verdad al Madrid, una de las cuestiones que ha sobrevolado mucho la entidad madrileña en los últimos años, con una defensa muy blanda.

La continuidad de Carvajal en el lateral derecho peligra

Ahora, la situación ha cambiado y, por ende, el conjunto blanco, con tres nuevos jugadores que han llegado este verano y con un central, Militão, que se ha recuperado bien de su última y grave lesión de rodilla, su zaga es muy diferente a las de antaño. Por lo tanto, y si los números siguen acompañando, especialmente con Alexander-Arnold de lateral derecho, la continuidad de Carvajal se podría complicar.