Xabi Alonso lo deja fuera del Real Madrid por la vida que lleva fuera

Xabi Alonso es un entrenador con mano dura y no se dejará achantar por la actitud de cualquier jugador del Real Madrid. Por eso, el tolosarra habría dejado fuera de sus esquemas a un futbolista por la vida que estaría llevando fuera del conjunto blanco, especialmente por su actitud negativa, teniendo en cuenta que tenía planeado marcharse de la entidad madrileña este verano.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas del equipo. La temporada pasada, el andaluz se convirtió en una pieza clave bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y era prácticamente un fijo en sus alineaciones, pero la llegada del nuevo técnico cambió de nuevo la situación para el jugador y volvió al ostracismo que le ha caracterizado algunas veces durante su etapa en el Madrid.

Xabi Alonso, muy enfadado con la actitud de Dani Ceballos durante el verano

A partir de ahí, el sevillano cambió de actitud e intentó marcharse del conjunto blanco para volver al club de su vida, el Real Betis. Ceballos lo intentó durante todo el verano, con mensajes subliminales en las redes sociales y con varias reuniones con Alonso y con Florentino Pérez, pidiéndoles que le abrieran la puerta de salida para poder volver a su destino preferido de los últimos años.

Sin embargo, y aunque el futbolista acabó descartando la posibilidad de irse al Olympique de Marsella cuando los dos clubes ya habían acordado su cesión, ya que el entrenador acabó dando el visto bueno a su salida porque no contaba con él, finalmente se ha acabado quedando en el Madrid una temporada más, a pesar de que acabó haciendo todo lo posible para marcharse.

El centrocampista no contará mucho para el técnico tolosarra

Por eso, a Alonso no le gustó nada la actitud que mostró el andaluz durante todo el verano, con sus intentos frustrados de irse y con varios mensajes subliminales en las redes sociales declarándole su amor al Betis y poniendo por tierra al Madrid. A partir de ahí, el vasco no va a aceptar comportamientos tóxicos que perjudiquen los intereses del conjunto blanco, más aún de un jugador propio de la entidad madrileña.