Al-Khelaïfi, ahora sí, encuentra al traidor en el vestuario del Real Madrid dispuesto a hacer como Mbappé

Nasser Al-Khelaïfi aún sigue dolido por la trágica marcha de Kylian Mbappé del PSG al Real Madrid. Por eso, el presidente del conjunto parisino cree que podría llevarse a una estrella de la entidad madrileña, ya que habría encontrado al traidor dentro del vestuario del club blanco y estaría dispuesto a tirar la casa por la ventana para poder vengarse de la salida del francés.

Se trata de Vinicius, uno de los mejores jugadores del mundo y, a la vez, uno de los más polémicos. De hecho, la situación del brasileño en el Madrid no es la mejor, ya que la renovación de su contrato no avanza y, de momento, el extremo prefiere esperar y no renovar su vínculo, lo que le permitiría poder ser agente libre en 2027, que es lo que el club blanco cree que desea el futbolista.

El PSG podría ir a por Vinicius si el brasileño no renueva

Ahí, podría entrar el PSG con una oferta astronómica para poder hacerse con sus servicios dentro de dos años. Aun así, los madrileños tampoco se quedarían de brazos cruzados y si en los próximos meses no se resolviera el asunto, aceptarían su venta el próximo verano, lo que permitiría que Vinicius no se pudiera marchar gratis y, al menos, dejara algo de dinero en la caja.

A pesar de que las relaciones entre ambos clubes no son las mejores, es probable que el conjunto parisino realizara una oferta al Madrid para intentar fichar al brasileño, algo que tendría que ser estudiado en Valdebebas si la cantidad es suficientemente buena, la única condición que pondrían los blancos para dejar salir al jugador: una cifra muy elevada, aunque solo le quede un año de contrato.

El Madrid lo pondría en el mercado el verano que viene si fuera necesario

El Madrid seguirá esperando a que Vinicius recapacite y acabe aceptando la oferta que está encima de la mesa, a pesar de que el brasileño y su entorno la encuentran muy a la baja y tienen unas exigencias muy elevadas. Florentino Pérez no aceptará el chantaje que está haciendo el extremo y no tendrá ningún problema a la hora de ponerlo en el mercado el año que viene si fuese necesario.