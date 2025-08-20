Vinicius ensucia la victoria del Real Madrid contra Osasuna

El Real Madrid consiguió el primer triunfo de la temporada después de vencer a Osasuna en el Santiago Bernabéu en un partido que se decidió por la mínima, gracias a un gol de penalti de Kylian Mbappé. Sin embargo, los focos también estuvieron puestos en otra estrella del conjunto blanco, Vinicius, que volvió a decepcionar tras un pésimo rendimiento en el terreno de juego.

El brasileño empezó el curso como acabó el anterior, muy por debajo y lejos de su mejor nivel, lo que está preocupando mucho, tanto a Xabi Alonso como a los dirigentes blancos. El jugador no está bien en el campo, tanto deportivamente como anímicamente, y está provocando que incluso el madridismo empiece con algunos murmullos y silbidos cuando pierde un balón.

Preocupa mucho el rendimiento de Vinicius en los últimos meses

De hecho, varios sectores de aficionados blancos ya empiezan a pensar incluso si Vinicius merece más o menos minutos para dar paso a los que sí que están en un mejor estado de forma y merecen tener más oportunidades sobre el campo, algo que el brasileño no ha demostrado en los últimos meses, cuando acabó mal la campaña y no ha sabido mejorar en el Mundial de Clubes.

Ahora, con el inicio de la nueva temporada, Vinicius volverá a estar en el punto de mira. Y ahí, podría entrar Xabi Alonso, que ha aterrizado en el banquillo del Madrid con mano dura y no se casará con ningún jugador, por lo que el extremo habría dejado de ser intocable en los esquemas del tolosarra y podría provocar una disminución de sus minutos si no mejora su rendimiento.

La renovación del brasileño no acaba de avanzar

Por otra parte, en el club creen que el futbolista también tiene en su cabeza una renovación que no acaba de tirar para adelante, teniendo en cuenta que está pidiendo unas exigencias muy elevadas para renovar su contrato, mientras que Florentino Pérez no está dispuesto a aceptarlas, menos aún tras el triste rendimiento que está dejando Vinicius sobre el césped en los últimos partidos.