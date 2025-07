Al-Khelaïfi descarta la negociación porque cree que su nivel en el Real Madrid no está a la altura del PSG

El Real Madrid sigue recibiendo llamadas de los grandes clubes europeos preguntando por la posibilidad de hacerse con los servicios de algunos jugadores de la plantilla. Aunque la gran mayoría de estos intentos son rechazados, con otros dejan claro que están abiertos a negociar, siempre y cuando la oferta que llegue sea decente. En el caso de un futbolista en la puerta de salida, un equipo se habría bajado como pretendiente.

Se trata de Rodrygo, uno de los delanteros cuya continuidad parece improbable. Por eso, conjuntos como el PSG se habían interesado por él, pero después de estudiar la operación, Nasser Al-Khelaïfi habría descartado su fichaje porque cree que su nivel en el Madrid no está a la altura del PSG, ya sea por el pésimo rendimiento que ha demostrado últimamente o por su alto precio.

El PSG descarta fichar a Rodrygo por su rendimiento y su precio

En ese sentido, los blancos estarían pidiendo un mínimo de 90 millones de euros para dejar salir al brasileño, una cantidad a la que no está dispuesto a llegar el presidente del club francés, a pesar de que no tendrían ningún problema en pagarla económicamente hablando. El PSG cree que Rodrygo es un buen jugador, pero no a ese precio y por el nivel que ha tenido en los últimos meses de competición.

En el caso de que el Madrid rebajara esa cantidad significativamente, ya sea hacia los 60 o 70 millones, los parisinos sí que se plantearían intentar hacerse con sus servicios, ya que es un futbolista que gusta a Luis Enrique y el técnico asturiano cree que sería un refuerzo importante para el ataque, pero no cometerán ninguna locura para ficharlo si la cuantía sigue siendo excesiva.

La Premier League, el destino más probable del brasileño

Por lo tanto, parece que el PSG se bajaría del carro de pretendientes que tendría Rodrygo en sus espaldas, por lo que su salida parecería más encaminada hacia la Premier League, donde equipos como el Arsenal o el Manchester City también se han interesado por él. Lo que parece evidente es que el brasileño tiene pie y medio fuera del Madrid y su traspaso se podría producir en las próximas semanas.