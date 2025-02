Al-Khelaïfi está dispuesto a pagar 70 millones, pero Florentino Pérez pide los 1.000 de la cláusula al PSG

La relación entre Al-Khelaïfi y Florentino Pérez quedó bastante dañada luego de que Kylian Mbappé se marchara en condición de libre del PSG para fichar por el Real Madrid. Sin embargo, ahora el empresario catarí está decidido a olvidar viejas disputas, ya que tiene serias intenciones de llevarse a una de las figuras de la plantilla merengue. Luis Enrique le ha pedido a la directiva del club parisino que haga todos los esfuerzos necesarios para fichar a Eduardo Camavinga, pues considera que su incorporación le permitiría dar un salto de calidad en la medular.

Más allá del deseo de Luis Enrique y Al-Khelaïfi, será una negociación más que compleja, ya que para Florentino Pérez el mediocampista no tiene techo y su potencial no se refleja en su valor actual de mercado. Por ese motivo, no aceptará la oferta de 70 millones de euros y solo lo liberará si se abona la cláusula de salida de 1.000 millones de euros, una cifra prácticamente impagable para cualquier equipo europeo.

Florentino Pérez, firme

El PSG ya le hizo saber a Camavinga que tiene serias intenciones de contratarlo y que deberá hacer su parte si quiere que las negociaciones lleguen a buen puerto. Lo cierto es que Florentino Pérez no tiene intención de desprenderse del futbolista de 22 años, ya que forma parte del proyecto deportivo del Real Madrid y, además, cree que comenzará a ser titular indiscutido una vez que Luka Modric deje el club.

Por otro lado, todo indica que Aurélien Tchouaméni será el jugador que abandonará el equipo a partir de la próxima temporada. El francés, que llegó para cubrir el hueco que dejó Casemiro cuando se marchó de forma imprevista al Manchester United, no ha demostrado un gran nivel jugando como pívot en la medular. De hecho, esta temporada ha sido más utilizado como compañero de zaga de Antonio Rüdiger que como volante. Para Ancelotti, es mejor defensor que centrocampista.

Dos salidas confirmadas

Por el momento, las únicas salidas confirmadas del Real Madrid son las de Lucas Vázquez y Luka Modric, cuyos contratos vencen el 30 de junio y no serán renovados.