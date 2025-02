Ancelotti se muestra altamente preocupado en privado por la vida que lleva fuera del Real Madrid

Carlo Ancelotti logró sacar al equipo de una grave crisis futbolística luego de aplastar al Manchester City en los 16avos de final de la Champions League. El equipo mostró un gran nivel de juego y se sacó de encima una eliminatoria que terminó siendo más sencilla de lo esperado. Tras avanzar de fase, el italiano les manifestó a sus dirigidos que los quiere enfocados en la parte más exigente de la temporada: aquel que no esté 100% concentrado no tendrá minutos con la camiseta del Real Madrid.

Medios españoles afirman que ese mensaje fue dirigido a Endrick, quien no está llevando para nada bien el hecho de ingresar al campo de juego después de los 80 minutos. Ancelotti viene advirtiendo que el brasileño de 18 años no está entrenando con la intensidad suficiente para ganarse su confianza y, por ese motivo, no le queda otra opción que mandarlo al fondo del banquillo. Aunque es un mimado de Florentino Pérez, está claro que si no cambia su actitud, se irá del Real Madrid.

Ancelotti, preocupado

El estratega italiano está preocupado por Endrick porque entiende que todavía es un chico que debe seguir entrenando para alcanzar el nivel que tienen sus compatriotas Vinícius y Rodrygo Goes. Aunque el futbolista surgido del Palmeiras comenzó el año con un gran nivel, su protagonismo se fue reduciendo cada vez más hasta tener que conformarse con ingresar, en algunas ocasiones, apenas un minuto al campo de juego.

Florentino Pérez está al tanto de que Ancelotti no está conforme con él, pero cree que, más temprano que tarde, la situación cambiará. Para el presidente, Endrick está atravesando el mismo camino que Vini, quien no era tenido en cuenta por los entrenadores y, a base de puro esfuerzo y sacrificio, se convirtió en uno de los mejores futbolistas de la actualidad.

No se irá cedido

A fines de enero circularon rumores de que Endrick le habría pedido a Florentino Pérez irse cedido al Palmeiras al ver que Ancelotti no lo tiene en cuenta. Sin embargo, el presidente negó esa posibilidad y desmintió que el club tenga pensado prestarlo a otro equipo para que pueda demostrar todo su potencial dentro del campo de juego.

Así las cosas, Endrick deberá esforzarse al máximo para ganarse nuevamente la confianza de Carletto.