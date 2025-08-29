Al-Khelaïfi ha intentado fichar a Vinicius con una oferta escandalosa

Las relaciones entre Vinicius y el Real Madrid no están siendo las mejores en los últimos meses, por lo que su continuidad en el conjunto blanco ha pasado a ser una incógnita, teniendo en cuenta las constantes polémicas en las que está metido y, además, los problemas que hay con su renovación, ya que aún no ha ampliado su contrato con la entidad madrileña cuando le quedan dos años.

Por eso, los grandes equipos europeos están interesados en esta situación y, de hecho, uno de ellos ya habría dado un paso importante para intentar hacerse con sus servicios. Se trata del PSG, con Nasser Al-Khelaïfi a la cabeza, que está intentando provocar un golpe importante en el mercado y, especialmente, al Madrid, tras el robo de Kylian Mbappé el pasado verano tras mucho tiempo intentándolo.

Al-Khelaïfi está intentando llevarse a Vinicius al PSG

En ese sentido, el presidente del conjunto parisino habría intentado fichar a Vinicius con una oferta escandalosa, convirtiéndolo en el mejor pagado del mundo, algo que el brasileño estaría buscando en el Madrid. Aun así, esta oferta solo entraría en vigor en el caso de que el jugador pudiera salir gratis del Santiago Bernabéu, es decir, en el 2027, que es cuando acaba su contrato.

Aunque el PSG podría intentar un traspaso por él el próximo verano, que es cuando el Madrid le abriría la puerta si no acepta una renovación, parece improbable que ambos clubes se sienten a negociar por las malas relaciones que hay entre ambos desde todo lo sucedido con Mbappé. Por eso, Al-Khelaïfi solo quiere que Vinicius llegue a París si lo puede hacer como agente libre.

El Madrid lo pondrá en el mercado si no renueva su contrato

Por lo tanto, está por ver si el brasileño podrá llegar a esa situación, teniendo en cuenta que el conjunto blanco habría comunicado en más de una ocasión que hará todo lo posible para que una de las estrellas del equipo no pueda marcharse a coste cero. Esto significaría que, en el caso de que no renovara su vínculo con el club, el Madrid lo pondría en el mercado el verano que viene al mejor postor.