Kylian Mbappé tiene fama de ser el chivato de Xabi Alonso en el vestuario del Real Madrid

Kylian Mbappé ha pasado a ser la estrella principal del Real Madrid, pasando por delante de otros jugadores como Vinicius o Jude Bellingham. Sin embargo, y a pesar de este nuevo rol, el francés tiene fama de ser el chivato de Xabi Alonso dentro del vestuario, es decir, el que le cuenta todo al entrenador, especialmente con los temas relacionados con el brasileño y sus constantes polémicas.

Precisamente, el ariete habría sido uno de los que habría señalado directamente a su compañero de ataque al tolosarra, lo que habría provocado su suplencia en el partido ante el Real Oviedo. Mbappé fue uno de los que pidió a Alonso que lo mejor para el equipo era que Vinicius no jugara, teniendo en cuenta todos los problemas que trae y su bajo rendimiento actual en el terreno de juego.

Mbappé le estaría contando cosas de Vinicius a Xabi Alonso

El francés ha pasado a ser el número uno para el Madrid y, por eso, el entrenador confía en él para que pueda conocer los entresijos de dentro del vestuario, pero solo los que podrían afectar gravemente al equipo, como es todo el caso relacionado con Vinicius y sus compatriotas de la selección brasileña, los que en un principio podrían iniciar una rebelión contra él después de todo lo que ha pasado.

No es la primera vez que esto pasa con Mbappé, ya que la temporada pasada, el delantero ya tuvo algunas reuniones con Carlo Ancelotti para contar algunas cosas de dentro del vestuario y señalar a varios jugadores, volviendo a ser Vinicius uno de ellos, ya que la relación entre ambos futbolistas no existe desde que el francés aterrizó en el Santiago Bernabéu el verano anterior a este.

El francés se ha quejado del poco sacrificio del brasileño

Por otra parte, Mbappé también se ha quejado a Alonso de la poca presencia en defensa del brasileño y su nula presión en la salida del balón del rival, algo que el técnico ha intentado solucionar en más de una ocasión, pero sin éxito. El francés sabe que él tampoco es conocido por estos aspectos, pero aseguró en el primer día del tolosarra que intentaría mejorar lo máximo posible.