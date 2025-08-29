Vinicius ha amenazado al Real Madrid con irse si no es titular contra el Mallorca

La tensión entre Vinicius y el Real Madrid sigue en un punto muy elevado. Además de las complicaciones que han surgido en las últimas semanas por su renovación, teniendo en cuenta las altas exigencias que habría puesto encima de la mesa el jugador, el aspecto deportivo también está a la orden del día por el castigo que le dio Xabi Alonso en el último partido de Liga.

El tolosarra dejó en el banquillo al brasileño, algo que no gustó nada al extremo, ya que cree que tiene que ser titular por decreto. Por eso, Vinicius habría amenazado con irse del Madrid más pronto que tarde si no es titular en el próximo encuentro de la competición doméstica, que será este sábado contra el Mallorca, y también en los siguientes enfrentamientos que tenga el equipo.

Vinicius quiere ser titular en el próximo partido del Madrid sí o sí

El carioca no va a aceptar ser un suplente constante bajo las órdenes de Alonso y ya se lo ha dejado claro, tanto al entrenador como a Florentino Pérez, que no tiene el estatus para salir desde el banquillo. El atacante debe ser titular sí o sí, aunque su rendimiento esté lejos de lo que se espera de él y su actitud en el campo sea tóxica, tanto para los rivales y el árbitro como para sus propios compañeros.

Aun así, no está claro si el técnico hará caso de esta amenaza de una de sus estrellas o seguirá castigándolo hasta que no cambie el comportamiento. El tolosarra aterrizó en el banquillo del Santiago Bernabéu con mano dura y desde el primer día ya avisó que no se dejaría achantar por ningún jugador, incluidas las estrellas de la plantilla, por lo que la guerra podría estar servida.

El brasileño podría amenazar con su salida más pronto que tarde

Además, parece prácticamente imposible que Vinicius pueda marcharse cuando solo quedan tres días para que finalice el mercado de fichajes. En ese caso, el brasileño sí que podría abandonar el club blanco el verano que viene, si decide no renovar y cuando solo le quedaría un año para que finalizase su vínculo con la entidad madrileña.