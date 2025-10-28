Al-Khelaïfi le ofrece un cheque en blanco si acaba traicionando al Real Madrid

Nasser Al-Khelaïfi está muy atento a los posibles movimientos que haga el Real Madrid con una de sus estrellas. El presidente del PSG siempre se ha movido de esta forma en el mercado, poniendo encima de la mesa una gran cantidad de dinero a jugadores que no están cómodos en su club para intentar convencerlos de que lo traicionen y acaben fichando por el conjunto parisino.

Es el caso de la situación de Vinicius en la entidad madrileña. El brasileño agudizó más su incendio en el Madrid tras su tremendo enfado en el Clásico después de ser sustituido por Xabi Alonso, lo que ha provocado que se haya vuelto a cuestionar seriamente su continuidad en el club madrileño. Y ahí, quiere entrar Al-Khelaïfi para llevárselo al PSG, pero solo si viene en 2027.

Al-Khelaïfi le habría ofrecido un cheque en blanco a Vinicius si llega gratis en 2027

El extremo aún tiene contrato con el Madrid hasta dentro de dos años, por lo que el máximo mandatario del club francés no quiere negociar con los blancos un posible traspaso. Más que nada, porque parece improbable que Florentino Pérez se siente en la mesa para acordar una venta a un equipo enemigo como es el PSG, por lo que la situación tendría que irse al 2027.

En ese año, Vinicius acabaría su vínculo con el conjunto blanco y, ahí, Al-Khelaïfi estaría dispuesto a ofrecerle un cheque en blanco por no renovar y llegar a coste cero al PSG. El presidente le daría una prima de fichaje escandalosa, que es lo que quiere el brasileño para renovar, una prima de renovación, y también le daría la ficha más alta de la plantilla y por mucho para convencerlo.

La salida del delantero brasileño del Madrid está ganando peso

Esta última polémica de Vinicius ha provocado que su salida esté ganando más peso, pero está por ver cuándo se producirá, si el próximo verano, donde el Madrid podría ganar una buena cantidad de dinero por su venta, o en 2027, lo que haría que el club blanco no viera ni un solo euro de su marcha, que podría acabar siendo la intención del jugador.