Xabi Alonso y Vinicius, reunión a puerta cerrada, discuten todavía más, divorcio total

La situación de Vinicius en el Real Madrid es una completa bomba de relojería. Todo explotó durante el Clásico ante el Real Madrid y el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu el pasado domingo, cuando Xabi Alonso sustituyó al brasileño en la segunda parte y este estalló en un enfado tremendo al ver que era cambiado a menos de veinte minutos para el final, lo que sorprendió a todo el mundo.

Después del encuentro, el tolosarra le pegó una bronca descomunal al jugador en el vestuario, recriminándole esta falta de respeto hacia él mismo y hacia sus compañeros. Su actitud no sentó nada bien ni al entrenador ni a las altas esferas del conjunto blanco, más que nada por sus gestos por ser cambiado y, además, por su amenaza de irse del Madrid mientras se iba del campo.

Xabi Alonso y Vinicius discutieron aún más en otra reunión

A partir de ahí, hubo una reunión más a puerta cerrada, y a pesar de que la intención era arreglarlo todo, la realidad es que discutieron todavía más y hubo un divorcio total y absoluto. La relación entre ambos está totalmente rota y parece muy difícil que se pueda solucionar a corto plazo, por lo que las amenazas de Vinicius de irse podrían convertirse en realidad el próximo verano.

El brasileño no entendió para nada su cambio, teniendo en cuenta que aunque no estaba haciendo uno de los mejores partidos de su vida, su rendimiento sobre el césped estaba siendo aceptable. Por eso, se puso las manos a la cabeza cuando vio que era sustituido, ya que no se lo creía, y cargó contra Alonso por el simple hecho de tener que ser él siempre uno de los cambios.

La relación entre el entrenador y el delantero está totalmente rota

Por lo tanto, está por ver si este incendio que tapó un poco la victoria del Madrid en el Clásico se podrá solucionar o no. De momento, el trato entre ambos ya es inexistente, algo que podría perjudicar, y mucho, los intereses de la entidad madrileña en el futuro. Florentino Pérez deberá actuar lo antes posible para que la situación se desmorone aún más, y esto podría abrir la puerta de salida a Vinicius.