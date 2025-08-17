Al-Khelaïfi le ofrece un cheque en blanco si traiciona al Real Madrid

En el París Saint-Germain no se rinden. Con Kylian Mbappé, ya en el Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi ha activado un nuevo plan para reforzar su ataque: seducir a Vinícius Júnior con una propuesta irrechazable. El presidente del club parisino estaría dispuesto a poner sobre la mesa un cheque en blanco, una oferta de dimensiones astronómicas, con tal de convencer al brasileño para que se vista de azul en el futuro.

La clave de la operación está en el calendario. Vinícius tiene contrato con el Real Madrid hasta 2026, pero si no acepta renovar en los próximos meses, su último año quedaría en el aire y sería una oportunidad de oro para el PSG. Con un precio a la baja en 2025 o incluso llegando libre en 2026, el escenario se volvería muy peligroso para los intereses del club blanco.

La amenaza del 2026: ¿último año de Vinícius en el Madrid?

En el Real Madrid son conscientes de que el PSG acecha y que la renovación de Vinícius no puede demorarse demasiado. Si el jugador no da un paso al frente en la negociación, 2026 podría convertirse en la fecha de su despedida. El PSG, con talonario ilimitado, no tendría problema en garantizarle un salario mucho más alto que el que percibe en el Bernabéu, además de otorgarle el rol de indiscutible líder ofensivo tras la salida de Mbappé.

La situación es especialmente delicada porque Vinícius ha sido durante años uno de los grandes estandartes del proyecto de Florentino Pérez. Sin embargo, los últimos movimientos internos, donde Mbappé ocupa cada vez más espacio mediático y deportivo, han generado incertidumbre en el brasileño. Su futuro no se percibe tan seguro como hace unos meses.

Florentino tendrá que mover las fichas del tablero antes que Vinícius y PSG se pongan de acuerdo

El Real Madrid deberá mover ficha rápido si quiere evitar sorpresas. En Chamartín saben que una demora en la firma podría abrir la puerta a un escenario temido: perder a Vinícius a coste cero, después de haber invertido años en su desarrollo. Al-Khelaïfi ya ha lanzado su órdago y el mensaje es claro: si el brasileño duda, en París lo esperan con los brazos abiertos y un contrato millonario.