Mbappé y Vinícius, una relación fracturada que preocupa a Xabi Alonso y en el vestuario del Real Madrid

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid prometía ser el inicio de una dupla ofensiva temible junto a Vinícius Júnior. Sin embargo, las primeras semanas han dejado entrever que la química entre ambos no es la esperada. Según fuentes internas, la relación personal es correcta pero distante, y la conexión en el terreno de juego aún está muy lejos del nivel que se presumía.

Xabi Alonso, que considera fundamental que sus dos grandes estrellas se complementen, empieza a ver señales preocupantes. El técnico ha detectado que, más allá de la falta de automatismos, existe un trasfondo de desconfianza mutua. Mbappé, acostumbrado a ser la referencia absoluta, siente que Vinícius acapara demasiado balón y ralentiza las transiciones. Por su parte, el brasileño cree que el francés no se involucra lo suficiente en la elaboración y que busca el protagonismo final sin participar en la construcción.

Una preocupación para Xabi Alonso y para el grupo

El distanciamiento entre las dos figuras no es solo una cuestión táctica, sino también emocional. Vinícius, que en las últimas temporadas se ha erigido en líder ofensivo junto a Karim Benzema primero y Jude Bellingham después, no quiere perder su estatus. Mbappé, por su parte, llega con el aval de ser uno de los mejores del mundo y con un contrato que refleja la apuesta total del club por su figura.

Alonso sabe que cualquier fricción entre ellos podría dividir al vestuario en afinidades, algo que el Madrid ha sabido evitar en los últimos años gracias a un núcleo unido. El entrenador ya ha mantenido charlas privadas con ambos, pidiéndoles que prioricen el bien del equipo y trabajen para generar sinergias.

Un dolor de cabeza para la cúpula del club

En el club, la preocupación es doble: por un lado, la falta de conexión puede afectar al rendimiento deportivo; por otro, el ruido mediático que podría desatarse si la tensión se hace pública. La dirección deportiva confía en que la calidad de ambos acabe imponiéndose, pero el tiempo apremia. Así pues, el reto de Alonso no es solo alinear a dos cracks mundiales, sino lograr que sus egos y estilos encajen para que el Madrid no pierda la oportunidad de explotar al máximo el talento más temido de Europa.