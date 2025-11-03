Al-Khelaïfi ofrece 40+20 millones al Real Madrid que espera que el Manchester United llegue a 80

El Real Madrid ha recibido una oferta del PSG que asciende a 40 millones fijos, más 20 millones en variables para hacerse con Camavinga, según distintas fuentes. Sin embargo, el club blanco espera que el United, que también lo sigue de cerca, eleve la cifra hasta los 80 millones de euros, lo que complicaría la operación. El PSG ya había mostrado interés anterior, con ofertas alrededor de los 60 millones.

Camavinga, 22 años, lleva en el Real desde 2021, con un contrato que según diversas informaciones llega hasta 2029. Su rendimiento ha estado marcado por altibajos: lesiones al aductor y la rodilla lo han apartado largos períodos. En la temporada previa disputó 35 partidos, anotó 2 goles y dio 2 asistencias, pero su protagonismo ha disminuido.

Cómo encajaría Camavinga en PSG y Manchester United

En el PSG, bajo el mando de Luis Enrique, Camavinga encajaría como una pieza de transición ofensiva-defensiva: un mediocentro que aporta dinámica, salida de balón y también capacidad para subir al ataque. Su polivalencia le permitiría actuar en dobles pivotes o desplazarse a banda cuando se requiera presión alta, encajando en el estilo de juego que el entrenador pretende implantar.

En el Manchester United, dirigido por Rúben Amorim, el rol sería más tradicional: reforzar el mediocentro con un futbolista joven, con capacidad para crecer y adaptarse rápidamente al ritmo de la Premier. Allí, Camavinga sería pieza clave para estabilizar el centro del campo y aportar experiencia incluso a pesar de su juventud.

El dilema del Real Madrid

El Real Madrid, por su parte, debe decidir si acepta la oferta del PSG o espera a que el United eleve su puja. La situación contractual de Camavinga —con contrato a largo plazo y fichaje inicial de 31 millones más complementos— otorga al club blanco margen para negociar.

La propuesta del PSG se presenta “a la baja” porque consideran que el precio es ajustado respecto al valor y contrato del jugador. Sin embargo, su interés sigue vivo: el técnico Luis Enrique ve en Camavinga un perfil versátil que puede adaptarse tanto al mediocentro como a la defensa, algo que el Madrid también ha explorado.