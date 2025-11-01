Luis Enrique pide dos ventas clave más tres incorporaciones para sustituir a Flick en el Barça

En el FC Barcelona ya se habla en voz baja de un escenario que, hasta hace poco, parecía impensable: el adiós de Hansi Flick al término de la temporada. El técnico alemán, que ha tenido problemas para imponer su modelo de disciplina y juego posicional, podría no continuar si el equipo firma un curso irregular y sin títulos. Ante esta posibilidad, Joan Laporta tiene claro su favorito: Luis Enrique Martínez, actualmente en el Paris Saint-Germain.

El presidente azulgrana mantiene una excelente relación con el asturiano, con quien ya conquistó el triplete en 2015, y cree que su perfil encaja con la necesidad de revitalizar a un vestuario que ha perdido intensidad y hambre. Según fuentes internas, Luis Enrique ya habría deslizado a su entorno los primeros movimientos que exigiría si regresara al Camp Nou: dos ventas clave y tres incorporaciones estratégicas.

Laporta mira a Luis Enrique: el plan si Flick no sigue

Si se consuma su vuelta, Luis Enrique transformaría por completo la estructura del Barça actual. A diferencia de Flick, que apuesta por un bloque posicional y control desde la posesión, el asturiano recuperaría el estilo de presión alta, transiciones rápidas y juego directo hacia el área rival, un modelo más parecido al de su exitoso Barça de 2014-2017.

Las ventas serían las de futbolistas que no encajan en su modelo físico y de presión avanzada —se habla de Raphinha y Christensen como principales candidatos—. A cambio, el técnico pediría tres fichajes de perfil dinámico y vertical: un extremo zurdo desequilibrante, un mediocentro de recorrido y un lateral que aporte profundidad y agresividad.

Un Barça más directo, físico y con rotaciones constantes

Bajo el mando del técnico asturiano, jugadores como Pedri o Gavi tendrían roles más verticales, mientras que futbolistas de gran despliegue físico como Fermín López o Alejandro Balde serían piezas clave. En cambio, perfiles más pausados, como Frenkie de Jong o Lewandowski, podrían tener menos protagonismo en su sistema.

Laporta, consciente de que la figura de Luis Enrique divide a la afición, pero garantiza carácter y competitividad, valora su retorno como una apuesta de alto riesgo y alta recompensa. La decisión dependerá de los resultados de Flick, pero el plan ya está en marcha: si el Barça no levanta cabeza, Luis Enrique será el encargado de reconstruir el proyecto.