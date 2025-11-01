Luis Enrique pide dos ventas clave más tres incorporaciones para sustituir a Flick en el Barça
El técnico asturiano es el favorito de Joan Laporta si Flick no continúa
En el FC Barcelona ya se habla en voz baja de un escenario que, hasta hace poco, parecía impensable: el adiós de Hansi Flick al término de la temporada. El técnico alemán, que ha tenido problemas para imponer su modelo de disciplina y juego posicional, podría no continuar si el equipo firma un curso irregular y sin títulos. Ante esta posibilidad, Joan Laporta tiene claro su favorito: Luis Enrique Martínez, actualmente en el Paris Saint-Germain.
El presidente azulgrana mantiene una excelente relación con el asturiano, con quien ya conquistó el triplete en 2015, y cree que su perfil encaja con la necesidad de revitalizar a un vestuario que ha perdido intensidad y hambre. Según fuentes internas, Luis Enrique ya habría deslizado a su entorno los primeros movimientos que exigiría si regresara al Camp Nou: dos ventas clave y tres incorporaciones estratégicas.
Laporta mira a Luis Enrique: el plan si Flick no sigue
Si se consuma su vuelta, Luis Enrique transformaría por completo la estructura del Barça actual. A diferencia de Flick, que apuesta por un bloque posicional y control desde la posesión, el asturiano recuperaría el estilo de presión alta, transiciones rápidas y juego directo hacia el área rival, un modelo más parecido al de su exitoso Barça de 2014-2017.
Las ventas serían las de futbolistas que no encajan en su modelo físico y de presión avanzada —se habla de Raphinha y Christensen como principales candidatos—. A cambio, el técnico pediría tres fichajes de perfil dinámico y vertical: un extremo zurdo desequilibrante, un mediocentro de recorrido y un lateral que aporte profundidad y agresividad.
Un Barça más directo, físico y con rotaciones constantes
Bajo el mando del técnico asturiano, jugadores como Pedri o Gavi tendrían roles más verticales, mientras que futbolistas de gran despliegue físico como Fermín López o Alejandro Balde serían piezas clave. En cambio, perfiles más pausados, como Frenkie de Jong o Lewandowski, podrían tener menos protagonismo en su sistema.
Laporta, consciente de que la figura de Luis Enrique divide a la afición, pero garantiza carácter y competitividad, valora su retorno como una apuesta de alto riesgo y alta recompensa. La decisión dependerá de los resultados de Flick, pero el plan ya está en marcha: si el Barça no levanta cabeza, Luis Enrique será el encargado de reconstruir el proyecto.