Al-Khelaïfi retira la oferta por Vinicius porque lo quiere gratis en el PSG

La situación de Vinicius en el Real Madrid es muy complicada. La pelea que tiene con Xabi Alonso y las altas exigencias que ha puesto para renovar su contrato están complicando su continuidad en el Santiago Bernabéu. Por eso, Nasser Al-Khelaïfi estaría como loco para poder llevarse al brasileño al PSG y estaría haciendo todo lo posible para conseguir su contratación en el club parisino.

A partir de ahí, el presidente del PSG habría retirado una presunta oferta al Madrid para hacerse los servicios del jugador, teniendo en cuenta que el plan que quiere tomar la entidad parisina es la de fichar a Vinicius gratis, como agente libre. Esto no pasaría hasta 2027, que es cuando el carioca acabaría su contrato con el conjunto blanco y sería libre de escoger su destino.

Al-Khelaïfi quiere fichar a Vinicius para el PSG como agente libre

Al-Khelaïfi quiere a Vinicius en el PSG lo antes posible, pero entiende que los madrileños nunca lo venderían allí, por lo que está dispuesto a esperar dos años para que se cumpla su sueño. Para eso, el brasileño tendría que esperarse en el Madrid estas dos temporadas sin renovar su contrato para marcharse a coste cero, algo que podría ser muy difícil de aguantar para el jugador.

Eso sí, si lo consiguiera, el máximo mandatario del PSG está dispuesto a ofrecerle una prima de fichaje histórica, de más de 100 millones de euros. Al-Khelaïfi sabe que un futbolista de estas características, siendo uno de los mejores del mundo, costaría mínimo este precio en el mercado, por lo que darían con gusto esta cantidad al jugador y a su entorno para que decidiera fichar por el PSG.

El presidente le ofrecería una prima de fichaje histórica al brasileño

Por lo tanto, está por ver si Vinicius acabará esperándose a que finalice su contrato con el Madrid en 2027 y fichar así por el PSG como agente libre, lo que supondría un mazazo considerable para los blancos, teniendo en cuenta que perderían a uno de los mejores del mundo sin recibir nada a cambio. Por eso, si no renovase, Florentino Pérez tendría en mente venderlo el próximo verano.