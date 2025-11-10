Florentino Pérez está preocupado con Xabi Alonso, varios jugadores se quejan de soberbia, no lo soportan

Xabi Alonso está viviendo unos momentos muy complicados en el Real Madrid. El tolosarra no acaba de convencer, teniendo en cuenta que el conjunto blanco no juega a nada, algo que se le pidió al técnico desde su llegada al banquillo, y también está perdiendo parte del vestuario, que está empezando a hartarse de él. Y ahí, Florentino Pérez ha mostrado mucha preocupación con la situación.

El presidente también está empezando a cuestionar al técnico, ya que le ha llegado que varios jugadores se han quejado de él por soberbia y ya no lo soportan, lo que ha provocado un rifirrafe considerable dentro del vestuario. Y eso, puede llevar a una situación insostenible si se acaba produciendo esta ruptura entre Alonso y los futbolistas, tan solo unos meses después del inicio de curso.

Florentino Pérez empieza a estar preocupado con Xabi Alonso

La realidad es que varios jugadores ya están muy cansados de la idea y el planteamiento que el entrenador está intentando aplicar, además de las normas de disciplina que ha exigido desde su llegada al banquillo del Santiago Bernabéu. Aun así, los futbolistas, especialmente los pesos pesados, le han asegurado que no hacen falta estas reglas, ya que no existieron en el pasado.

Alonso se encontró a un vestuario muy descontrolado y sin ninguna norma, por lo que quiso aplicarlas para evitar situaciones que se han vivido en los últimos años. Aun así, esto no gustó nada a los futbolistas y la relación empezó a fracturarse desde entonces y ha llegado a un punto donde está al borde del abismo. El vasco ya no está bien visto entre la plantilla y esto se nota en el campo.

El entrenador tolosarra ya no está bien visto en el vestuario

Por lo tanto, está por ver si la situación mejorará en las próximas semanas o Florentino deberá tomar decisiones drásticas para evitar que la temporada acabe incluso antes de finalizar el año. Al presidente no le temblará el pulso si cree que lo mejor para los intereses del equipo es desprenderse de Alonso, lo que significaría un terremoto considerable para el Madrid.