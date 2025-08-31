Alexander-Arnold es un problema en el vestuario del Real Madrid

El fichaje de Trent Alexander-Arnold por el Real Madrid se entendió como un movimiento estratégico para reforzar el lateral derecho y dar un salto de calidad en una posición que venía mostrando fisuras. Sin embargo, su llegada ha generado más ruido del esperado. El inglés ha disputado partidos de titular, relegando a Dani Carvajal al banquillo, algo que ha abierto una herida dentro del vestuario. Pero lo sorprendente es que el propio Alexander-Arnold tampoco está plenamente satisfecho: quiere más protagonismo, más minutos, y no se conforma con el reparto que ha hecho Xabi Alonso.

El técnico ha intentado gestionar la situación alternando entre ambos, pero el equilibrio es frágil. Carvajal, capitán y voz fuerte del vestuario, no ha ocultado su descontento por perder minutos en favor del inglés. Y Alexander-Arnold, por su parte, transmite que no vino al Real Madrid para compartir protagonismo, sino para ser titular indiscutible.

Carvajal, un capitán relegado al banquillo

La suplencia de Dani Carvajal ha dejado huella. El jugador, símbolo de la cantera y referente en el equipo, ve cómo su papel se reduce poco a poco. Xabi Alonso ha apostado en varios encuentros por el empuje ofensivo y la precisión de Alexander-Arnold, dejando a Carvajal en la grada o en el banquillo.

Este cambio no ha sentado bien en el vestuario, donde Carvajal siempre había sido un líder natural. Su malestar es evidente y, aunque no lo exprese públicamente, en el club son conscientes de que la relación entre ambos laterales está lejos de ser cordial. La tensión entre el capitán y el nuevo fichaje amenaza con dividir un vestuario que necesita unidad en un momento clave de la temporada.

Alexander-Arnold, inconformista con sus minutos

Lo paradójico de la situación es que Alexander-Arnold tampoco está conforme. Aunque ha tenido un papel importante desde su llegada, considera que merece jugar todos los minutos posibles, sin rotaciones ni sustituciones. En su entorno insisten en que fichó por el Real Madrid con la promesa de ser titular absoluto, algo que de momento no se cumple.

Esa inconformidad genera nervios internos, porque un jugador que debería asentarse como pieza clave se ha convertido en un foco de debate. Si Xabi Alonso no logra equilibrar el reparto de minutos, el problema entre Carvajal y Alexander-Arnold puede convertirse en uno de los grandes dilemas de la temporada en Chamartín.