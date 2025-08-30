Xabi Alonso no le perdona la falta de entrega durante la semana y no será titular contra el Mallorca

El arranque de temporada en el Real Madrid está marcado por decisiones firmes de Xabi Alonso, que no ha dudado en señalar a los jugadores que no cumplen con sus exigencias durante la semana. El gran damnificado en esta ocasión es Dani Ceballos, quien no será titular frente al Mallorca debido a lo que el técnico considera una falta de entrega en los entrenamientos.

El centrocampista utrerano no ha terminado de encontrar su sitio en el nuevo proyecto. Su estilo, más asociativo y de pausa, choca con la intensidad y la disciplina que Alonso exige en cada sesión. El vasco quiere futbolistas comprometidos, con un nivel físico y mental elevado, y entiende que Ceballos no está respondiendo a la altura que demanda un club como el Real Madrid.

El Marsella, posible destino para un Ceballos sin espacio

La situación empieza a generar ruido en el entorno del futbolista, que no quiere vivir otra temporada en un segundo plano. La competencia en el centro del campo es feroz con Valverde, Camavinga, Tchouaméni y Bellingham, y ahora, además, Alonso apuesta por jugadores jóvenes de la cantera para dar frescura.

En este contexto, el Olympique de Marsella se ha interesado seriamente por la situación de Ceballos. El club francés busca reforzar su medular con experiencia y talento creativo, y considera que el utrerano encajaría bien en su proyecto. Una posible cesión con opción de compra o un traspaso a un precio razonable podrían convertirse en soluciones viables para todas las partes.

Ceballos, sin cabida, y con necesidad de minutos

La salida de Ceballos ya no se percibe como una posibilidad remota, sino como un escenario real si no cambia radicalmente su papel en el equipo. En el Madrid no quieren retener a futbolistas que no se sientan importantes, y el jugador, a sus 28 años, necesita minutos y estabilidad para relanzar su carrera.

El futuro de Dani Ceballos se juega en las próximas semanas. Si no convence a Xabi Alonso con trabajo y entrega, su destino podría estar lejos del Bernabéu. El Marsella, que sigue con atención sus pasos, ya prepara la puerta de salida para un futbolista que parecía llamado a triunfar en Madrid, pero que no termina de consolidarse.