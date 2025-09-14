Alexander-Arnold pierde apoyos en el vestuario del Real Madrid

La llegada de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid generó una enorme expectación. Florentino Pérez se aseguró a uno de los mejores laterales del mundo, convencido de que sería un salto de calidad inmediato para el equipo. Sin embargo, su inicio de temporada no ha estado a la altura de las expectativas y el último episodio, su suplencia frente a la Real Sociedad, ha encendido las alarmas.

El futbolista inglés empieza a perder apoyos dentro del vestuario blanco. Tanto compañeros como cuerpo técnico esperaban más de él, no solo en el plano deportivo, sino también en el compromiso y en la capacidad de adaptarse a un club donde la exigencia es máxima. Según se comenta en Valdebebas, la preocupación no es tanto por un mal partido aislado, sino por una tendencia que se repite.

Suplencia y dudas crecientes

La decisión de Xabi Alonso de dejar a Alexander-Arnold en el banquillo contra la Real Sociedad fue interpretada como un toque de atención. No se trata únicamente de rotaciones: el técnico considera que su nivel actual no justifica la titularidad indiscutible que muchos esperaban. Su aportación ofensiva, uno de sus puntos fuertes en el Liverpool, todavía no se ha reflejado con claridad en el Real Madrid.

Además, se le cuestiona por su débil implicación defensiva, un aspecto que ha provocado que rivales aprovechen su banda para generar peligro. En un club acostumbrado a laterales sólidos, la falta de fiabilidad atrás pesa mucho. Esto ha generado incomodidad entre algunos compañeros, que sienten que el equipo queda desprotegido cuando juega.

Un reto personal para reconducir su situación

Alexander-Arnold es consciente de que su situación no es cómoda. En los últimos entrenamientos se le ha visto más concentrado, tratando de recuperar confianza y de enviar un mensaje claro a Xabi Alonso: quiere y puede ser titular. No obstante, en el vestuario el apoyo no es unánime como al principio. Futbolistas de peso creen que debe mostrar mayor compromiso y adaptarse a la exigencia del Real Madrid.

El inglés tiene la calidad suficiente para darle la vuelta a la situación, pero el tiempo juega en su contra. Si no logra recuperar el nivel que le convirtió en uno de los mejores laterales del mundo, corre el riesgo de convertirse en un fichaje decepcionante. La suplencia ante la Real Sociedad puede ser la primera señal de un camino cuesta arriba.