Florentino Pérez cerró el acuerdo el miércoles y regresará al Real Madrid

El central francés Ibrahima Konaté se perfila como uno de los fichajes más seguros del Real Madrid de cara al verano de 2026. Varias fuentes coinciden en que el jugador no renovará con el Liverpool, terminando su contrato y quedando libre a partir del 1 de julio. Esto permite que ya pueda negociar con otros clubes sin coste de traspaso.

En Madrid se considera preacuerdo lo más probable. Fuentes cercanas al club aseguran que el hispano-marroquí no olvida los plazos legales: en enero de 2026 Konaté podrá firmar con el Real Madrid como jugador libre, una circunstancia que el club blanco observa con interés, ya que representa una operación estratégica sin pagar traspaso.

Obstáculos menores que aún no se han superado

A pesar de lo avanzado, no todo está cerrado. Liverpool no ha renunciado oficialmente a seguir negociando la renovación con Konaté, lo que mantiene cierto grado de incertidumbre. Hasta ahora, él ha rechazado algunas de las propuestas para renovar, pero esto no garantiza que finalmente se marche.

Otro punto importante tiene que ver con las exigencias del jugador: Konaté estaría solicitando alguna garantía en cuanto a minutos de juego, estabilidad defensiva en el equipo blanco y estructura de contrato que le asegure que va a estar alineado con el proyecto de Xabi Alonso. Además, el Real Madrid podría necesitar liberar espacio salarial o ajustar algunas salidas antes para poder encajar su incorporación de manera óptima.

El Real Madrid espera a que Konaté llegue libre en 2026

Asimismo, aunque Konaté tiene la intención manifestada de venir al Madrid, la formalización del contrato por parte de Florentino Pérez (firma, condiciones, anuncios oficiales) aún está pendiente. No es algo inminente en el sentido de que ya esté firmado, sino que se ve como algo muy probable, casi seguro, si no surge una oferta muy superior de otro club o un giro inesperado en Liverpool.

El escenario que se dibuja es claro: Konaté es la gran apuesta defensiva del Real Madrid para 2026, con posibilidades reales de que llegue libre y con un contrato ya prácticamente pactado. Pero hasta que el bolígrafo firme, hay factores —renovaciones, exigencias y condiciones— que podrían alterar el camino.