Trent Alexander-Arnold se encara con Xabi Alonso en San Sebastián

El partido en San Sebastián, donde el Real Madrid logró una victoria sufrida, dejó más que tres puntos. Según ha trascendido, Trent Alexander-Arnold protagonizó un momento de tensión con Xabi Alonso, después de que el técnico decidiera darle apenas cinco minutos de juego. El lateral inglés, que llegó este verano con la promesa de tener un papel importante en el equipo, no ocultó su malestar y se encaró con el entrenador a la finalización del encuentro.

El gesto no pasó desapercibido ni para los compañeros ni para el cuerpo técnico, que observaron cómo el internacional inglés recriminaba directamente al entrenador vasco su decisión. “No vine al Madrid para jugar solo cinco minutos”, habría espetado el jugador, visiblemente molesto. Esta reacción abre un nuevo frente dentro de un vestuario que ya venía mostrando signos de tensión por las rotaciones y la gestión de minutos.

La frustración de un fichaje estrella

El fichaje de Alexander-Arnold fue uno de los grandes movimientos del Real Madrid en el mercado. Su llegada supuso un fuerte desembolso y la promesa de un salto de calidad en el lateral derecho, en una posición históricamente cubierta por Dani Carvajal. Sin embargo, en este inicio de curso, Xabi Alonso está dosificando al inglés, que todavía no ha conseguido convencer plenamente con sus actuaciones.

El jugador, acostumbrado a ser indiscutible en el Liverpool, no está asimilando bien su rol secundario en los primeros encuentros. La gota que colmó el vaso llegó en San Sebastián, donde la suplencia prolongada hasta el tramo final fue interpretada por Alexander-Arnold como una falta de confianza. La discusión posterior con Alonso refleja una tensión latente que, de no resolverse, podría escalar y convertirse en un problema mayor para el conjunto blanco.

Una situación delicada para Xabi Alonso

El entrenador, por su parte, mantiene su discurso de meritocracia: “Aquí nadie juega por decreto, hay que ganarse el puesto en cada entrenamiento”. Sin embargo, el choque con Alexander-Arnold plantea un dilema. La inversión en su fichaje, la presión mediática y la necesidad de tener a todos los jugadores implicados complican la gestión.

En el vestuario, algunos compañeros han tratado de calmar al inglés, recordándole que la temporada es larga y que tendrá oportunidades. Aun así, el episodio deja claro que Alexander-Arnold no está satisfecho y que exigirá un papel protagonista. El reto de Alonso será reconducir la situación antes de que el enfado del lateral se convierta en un conflicto crónico dentro del Real Madrid.