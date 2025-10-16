Álvaro Carreras y Huijsen no se quejan, juega porque no hay nada mejor, pero el Real Madrid se resiente

Álvaro Carreras y Dean Huijsen se han convertido en dos de los líderes en defensa del Real Madrid. A pesar de que ambos han sido fichados este pasado verano, los dos españoles ya se han consagrado como titulares indiscutibles bajo las órdenes de Xabi Alonso. Sin embargo, los dos defensas están preocupados por el nivel de un jugador del conjunto blanco, ya que el equipo se resiente.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los centrales que tiene en nómina el Madrid. El canterano ha ido recuperando un poco de protagonismo tras las lesiones que ha habido en la zaga, pero su inicio de temporada ha sido muy complicado, teniendo en cuenta que vivió en el completo ostracismo con el tolosarra en el banquillo. Aun así, su presencia en el campo preocupa al vestuario.

Carreras y Huijsen están preocupados por el nivel de Asencio en el terreno de juego

Aunque ya no jugó en el último encuentro del conjunto blanco, el canario había sido de la partida en los últimos seis enfrentamientos, un cambio significativo respecto a los tres primeros partidos de la campaña, donde no jugó ni un solo minuto. Sin embargo, esto se debe a los problemas que ha tenido el Madrid en la retaguardia en formato de lesiones y expulsiones, como las de Huijsen.

Aun así, tanto el internacional con España como otros futbolistas, como el mencionado Carreras, creen que la presencia de Asencio sobre el césped perjudica y mucho al Madrid, como se vio en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos el pasado verano, o incluso en algunos encuentros que ha disputado el jugador esta misma temporada, donde se le han visto las carencias.

Su presencia en el campo no acaba de gustar a los jugadores del conjunto blanco

De hecho, está por ver cuál será el futuro de Asencio en el Madrid, ya que Alonso intentó que se marchará durante el mercado de fichajes del pasado verano, aunque el canterano prefirió quedarse y luchar por un sitio en el conjunto blanco. Ahora, su situación podría volver a cambiar cuando se acaben de recuperar todos los defensas lesionados, ya que podría volver al ostracismo absoluto en el banquillo.