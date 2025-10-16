Xabi Alonso ha dicho basta, no seguirá, el Real Madrid no es una ONG

Xabi Alonso le ha comunicado a un jugador del Real Madrid que deberá marcharse del club blanco en el próximo mercado de fichajes, que será en el mes de enero. El tolosarra ha dicho basta con la presencia de un futbolista por sus constantes problemas con las lesiones y ha recordado que la entidad madrileña no es una ONG, por lo que habrá cambios destacados en invierno.

Este jugador en cuestión es Ferland Mendy, uno de los tres laterales izquierdos que tiene el Madrid en nómina. El francés se lesionó en la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona el pasado 27 de abril y, desde entonces, no ha vuelto a pisar un terreno de juego. Por eso, tanto el Madrid como Alonso se han cansado de su trágica situación y le han abierto la puerta de salida definitivamente.

Xabi Alonso le ha dicho a Ferland Mendy que no seguirá en el Madrid

El club tenía intención de recuperarlo y de integrarlo a la plantilla una vez superara sus problemas, pero después de sus continuas y repetidas lesiones, se ha tomado la decisión de no contar más con él. De hecho, desde que llegó al Madrid, Mendy ha tenido un total de 17 lesiones, lo que ha provocado que se perdiese 112 partidos y acumulase 626 días de baja, unas cifras espeluznantes.

Por eso, una vez se abra el mercado de fichajes de enero, la intención de la dirección deportiva y de Alonso es que el francés pueda buscarse acomodo en otro equipo. Además de sus problemas con las lesiones, también existe la tensa situación en el lateral izquierdo, con el overbooking que hay, teniendo en cuenta que delante de él están Álvaro Carreras y Fran García.

El lateral francés no cuenta para el técnico tolosarra

El primero es el titular indiscutible por parte del tolosarra, mientras que el segundo ha sido un buen complemento desde el banquillo. A partir de ahí, Mendy ya no tiene más sitio en el Madrid y el club intentará cederlo o venderlo en los próximos meses, ya que su etapa en el Santiago Bernabéu se ha terminado definitivamente.