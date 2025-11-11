Xabi Alonso pide a Florentino Pérez que acepte la oferta de 70+10 millones

A pesar de que la temporada hace tan solo unos meses que ha empezado, el Real Madrid ya tiene puesto el ojo en el mercado para planificar la plantilla del curso que viene. Ahí, Xabi Alonso habría dado luz verde a Florentino Pérez para que acepte una importante oferta que habría llegado a los despachos del Santiago Bernabéu por un jugador que no cuenta mucho para el tolosarra.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los delanteros del equipo que le está costando encontrar minutos bajo las órdenes del nuevo entrenador. Desde la llegada de Alonso al banquillo, el brasileño ha ido perdiendo protagonismo y su rol ha cambiado completamente, pasando de ser titular indiscutible a ser suplente e incluso con dificultades para tener oportunidades en el terreno de juego.

Xabi Alonso habría dado el visto bueno a la salida de Rodrygo Goes

Por eso, y tras el interés del Tottenham, que está dispuesto a poner encima de la mesa 70 millones de euros fijos más 10 en variables para hacerse con los servicios del extremo, Alonso habría dado su visto bueno a la salida del carioca, teniendo en cuenta que la cantidad ofrecida sería muy beneficiosa para las arcas del Madrid, ya que se podrían reforzar otras posiciones más necesitadas.

Por la parte del futbolista, Rodrygo estuvo a punto de salir del Madrid el pasado verano, pero decidió quedarse en el conjunto blanco y luchar por un sitio en el once. Aun así, al cabo de unos meses, no ha podido ganarse la confianza del técnico y ya habría decidido que lo mejor para su carrera es marcharse definitivamente del Santiago Bernabéu, ya sea en enero o en verano.

El Tottenham pondría 70+10 millones encima de la mesa por el brasileño

Así, tras el visto bueno de Alonso y Rodrygo, lo único que quedará será negociar los últimos flecos con el Tottenham si acaba llegando de manera oficial esta oferta. Florentino Pérez ya dejó claro en su momento que el brasileño no podía salir de la entidad madrileña si no llegaba una cantidad importante por su traspaso, algo que, presuntamente, acabará llegando para que pueda marcharse.