Ancelotii lo pone de patitas en la calle por la vida que lleva fuera del Real Madrid

Estamos en el tramo decisivo de la temporada. Cuando se juegan los títulos y Ancelotti quiere a todos sus hombrees concentrados para los partidos que quedan de ahora hasta finales de mayo. No quiere percibir ningún atisbo de desconcentración, ni de que algo se le descontrola y se le escapa de las manos. Ancelotti quiere tenerlo todo atado y bien atado dentro del vestuario.

Hasta el punto en el que el entrenador italiano se ha propuesto no perder un segundo de su vida en pensar más allá del día a día. Se juega las tres competiciones que le quedan en, prácticamente un mes. El estar vivo o no en ellas. Y esto, para Ancelotti, es lo suficientemente importante para no permitir ni un solo despiste. Y lo ha hecho. Ha visto una oveja negra que no sigue la pauta y ya le ha dicho a Florentino Pérez que lo eche. Que no lo quiere.

Endrick y su vida nocturna llevan a Ancelotti a pedir su salida

A pesar de que llegó con el cartel de crack al Real Madrid. La realidad es que al joven ariete brasileño no se le han dado las oportunidades necesarias para que explote en el Real Madrid. Un caso clavado al del turco Arda Güler. Pero con una gran diferencia. El turco es recto y se esfuerza cada día para poder ganarse un puesto que casi ya ha dado por perdido. De aquí que haya solicitado ya al club su salida.

Endrick no. Al delantero internacional por Brasil le gusta más el turno nocturno. Este hecho ya le había comportado choques con Ancelotti y los capitanes en otras ocasiones en las que el futbolista no se presentaba en condiciones a los entrenamientos. Ancelotti y el club decidieron ponerle un psicólogo. Con esto compartía vivencia con su compatriota Vinícius Júnior. Ambos por indisciplina.

Endrick quería desmarcarse de Neymar

En una entrevista a TNT Sports en septiembre de 2023, quiso atajar los rumores que lo situaban frecuentemente en varias discotecas en horario de noche. Endrick quiso callar todas las bocas que le recriminaban este hecho y fue contundente al quererse, según él, desmarcarse de futbolistas como Neymar que habían tenido fama en el pasado por sus fiestas. En el caso de Ney todos sabían que tenía a sus ‘toys’ para liarla gorda por las noches. Uno de los motivos por los que nunca ha acabado de triunfar en el fútbol mundial.

Pero la realidad es que Endrick sigue bastante más los pasos de Neymar, o hasta de otros compatriotas suyos más antiguos, recordados por la farándula que les rodeaba como Ronaldinho. O siendo de su mismo club, recordaría las trepidantes noches de juerga que protagonizaba un tal Guti. Fuera como fuese a Endrick se le ha acabado el crédito. Y Ancelotti se ha artado. No lo quiere. Y así se lo ha trasladado a Florentino.