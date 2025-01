Ancelotti aconseja a Florentino Pérez que lo ponga en el mercado porque no tiene nivel para el Real Madrid

Carlo Ancelotti sacó algunas conclusiones después del agónico triunfo del Real Madrid ante el Valencia por 2-1 en Mestalla, que le permitió quedar como único puntero de LaLiga. El equipo merengue logró imponerse en un contexto muy adverso, pero quedó en evidencia que no tiene la misma solidez defensiva que en la temporada pasada. Por ese motivo, el de Reggiolo le pidió a Florentino Pérez que ponga en el mercado a algunos futbolistas que no tendrán minutos en el tramo más importante del año.

Uno de los nombres que integra ese listado es Raúl Asencio, el defensa de 21 años que logró meterse en el 11 titular por las reiteradas lesiones en la zona baja del campo de juego, pero no consiguió ganarse un lugar. Su nivel en este tramo de la temporada es tan flojo que Carletto no tiene otra alternativa que mandarlo al fondo del banquillo. Con el retorno de David Alaba cada vez más cerca, es un hecho que el zaguero no pisará el verde césped. Es por eso que el italiano le pidió a Florentino Pérez que lo ponga en venta para que pueda mostrarse en otro equipo.

Ancelotti quiere defensores

El entrenador del Real Madrid y su cuerpo técnico creen que la plantilla necesita incorporar jugadores de experiencia para reforzar la línea defensiva. Sin embargo, el presidente blanco ya dejó en claro que no habrá fichajes y que los movimientos importantes los realizará en el mercado de verano. Así las cosas, todas las expectativas están puestas en el regreso de Alaba y en que Aurélien Tchouaméni se consolide como compañero de zaga de Antonio Rüdiger.

Asencio, por su parte, deberá esperar a que llegue una oferta para ser cedido a otro club o, de lo contrario, tendrá que esforzarse más para demostrarle a Ancelotti que tiene el nivel para ser titular en la defensa del Real Madrid. Sus próximas actuaciones serán clave para definir su futuro.

Asensio no es el único

Además de la situación del joven defensa, a Carletto lo dejó sumamente preocupado el flojo desempeño de Ferland Mendy en el duelo ante el Valencia. El francés volvió a ocupar el lateral izquierdo después de la lesión sufrida ante el Girona y tuvo serios problemas para frenar a sus rivales.