Ancelotti no lo quiere en el Real Madrid porque es tóxico para el vestuario

El Real Madrid está trabajando para confeccionar la plantilla de la próxima temporada con varios fichajes que suban el nivel del equipo. Aunque Carlo Ancelotti no tiene asegurado su futuro en el banquillo del Santiago Bernabéu, el técnico italiano sigue tomando decisiones acerca de la hoja de ruta que tiene que tomar el club en el mercado, y habría rechazado la incorporación de un jugador por su comportamiento fuera de los terrenos de juego.

Se trata de Alphonso Davies, el lateral izquierdo del Bayern de Múnich que acaba contrato a final de temporada. Hace un tiempo, parecía que el canadiense no renovaría su vinculación con los alemanes y llegaría a coste cero al Madrid, pero la situación ha cambiado. Los problemas que ha tenido el futbolista fuera del campo habrían hecho que la operación se parara y que ahora estuviera más cerca de quedarse en Alemania.

Ancelotti no quiere a Davies

Uno de los principales motivos por los cuales Ancelotti no quiere a Davies es porque sería tóxico para el vestuario. El lateral no es fácil de dirigir y cree que su incorporación no traería buenas noticias para el Madrid, aunque el nivel del canadiense sea muy superior a los actuales futbolistas que forman parte del carril izquierdo. El actual defensa del Bayern tuvo un problema grave hace unas semanas con el alcohol y eso lo ha descartado completamente.

El jugador fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, una situación muy grave. Por eso, los blancos habrían acabado por rechazar su fichaje y, ahora mismo, Davies estaría más cerca de renovar con el conjunto alemán, ya que el futbolista, viendo que esto le podría afectar en el futuro, habría rebajado sus pretensiones económicas para poder quedarse en su actual club.

El carril izquierdo, una posición prioritaria

Con el canadiense descartado para el Madrid, Florentino Pérez continuará atento al mercado de fichajes para buscar un lateral izquierdo de nivel. Desde la dirección deportiva creen que el equipo necesita refuerzos urgentes en esa posición, ya que los dos actuales, Ferland Mendy y Fran García, no están dando el nivel esperado y podrían ser vendidos el próximo verano. Por eso, los madrileños necesitarán fichajes en esa demarcación.