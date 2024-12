Ancelotti aconseja a Florentino Pérez que lo venda cuánto antes porque es un problema en el Real Madrid

Carlo Ancelotti está siendo muy criticando en el Real Madrid por la falta de un estilo de juego y por las pocas rotaciones que está haciendo el técnico italiano. Algunos jugadores están siendo relegados al banquillo con mucha facilidad y los aficionados creen que merecen más oportunidades en el terreno de juego. Uno de ellos ha sido uno de los fichajes estrella de Florentino Pérez.

Se trata de Endrick, uno de los futbolistas que no está teniendo minutos en el campo. El brasileño no se ha podido adaptar bien al Madrid con Ancelotti en el banquillo y la incertidumbre sobre su futuro es muy grande. El atacante de 18 años no ha podido encontrar su sitio en el primer equipo y el entrenador del conjunto madrileño ya le ha pedido al presidente que le busque otro equipo porque aquí no tiene futuro.

Ancelotti quiere echar a Endrick

El delantero es uno de los protegidos de Florentino Pérez, ya que fue el encargado principal de su incorporación y quiere que su fichaje sea un éxito, pero se le está acabando la paciencia. En ese sentido, Ancelotti ha aconsejado que el jugador se vaya a otro equipo porque en el Madrid no va a jugar. La competencia en la zona ofensiva es muy grande y el brasileño es el último de la lista de las opciones del italiano.

Además, el comportamiento que está demostrando el joven de 18 años tanto en los entrenamientos como en los pocos encuentros en los que juega no está gustando nada al entrenador, por lo que le ha castigado aún más sin tener ninguna posibilidad de jugar en algunos partidos. En los últimos 15 enfrenamientos, Endrick se ha quedado en el banquillo en 7 ocasiones y en los otros ha jugado menos de 15 minutos en cada choque.

El futuro del brasileño

Aunque Florentino no quiere vender al jugador, sabe que tiene que hacer algo para que su carrera no vaya a pique con solo 18 años. En el club creen que cuando se vaya Ancelotti, el delantero terminará triunfando, aunque aún le quedan años para eso. En la dirección deportiva se están planteando una cesión para Endrick para que pueda coger más experiencia en otro equipo, preferiblemente de la Liga.